Iran legt Plan für Ende von »Atomstreit« vor

Teheran. Präsident Hassan Rohani hat einen Drei-Stufen-Plan des Irans für die Beilegung des »Atomstreits« mit den USA vorgelegt. »Erst müssen die USA die Sanktionen aufheben, dann werden wir prüfen, ob die auch in der Praxis aufgehoben sind, und in der dritten Stufe werden wir dann zu unseren technischen Verpflichtungen im Atomabkommen zurückkehren«, sagte Rohani am Mittwoch. Es gehe nicht um einen neuen Deal, sondern lediglich um die korrekte Umsetzung des unterzeichneten Wiener Atomabkommens von 2015. (dpa/jW)