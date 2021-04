Russland baut eigene Raumstation

Moskau. Russland hat mit dem Bau einer eigenen Raumstation begonnen. Am ersten Basissegment werde bereits gebaut, schrieb der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Dienstag in seinem Nachrichtenkanal auf Telegram. Der Raketenbauer Energija wurde demnach damit beauftragt, einen Start bereits in vier Jahren sicherzustellen. Russland verfolgt seit langem solche Pläne, die Entscheidung dazu sei erst kürzlich gefallen, berichteten Medien. Die Nachrichtenagentur Interfax meldete, die neue Station könnte Russland bis zu sechs Milliarden US-Dollar kosten. (dpa/jW)