London droht EU wegen Nordirland-Protokoll

Belfast. Im Streit mit der EU über Handelsregeln für Nordirland hat der britische Premierminister Boris Johnson mit weiteren einseitigen Schritten gedroht. Dabei nahm er vor allem das sogenannte Nordirland-Protokoll aus dem »Brexit«-Handelsvertrag ins Visier. »Wir entfernen, was wir als unnötige Ausstülpungen und Hindernisse empfinden, die aufgekommen sind, und reißen die Schlingen ab und schleifen es in Form«, sagte Johnson der BBC in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag. (dpa/jW)