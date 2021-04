Russland: Manöver im Schwarzen Meer

Moskau. Vor dem Hintergrund eines immer aggressiveren Auftretens von EU und USA wegen des Donbass-Konflikts haben mehr als 20 russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer ein Manöver mit der Luftwaffe abgehalten. An der Übung seien Kampfflugzeuge des Typs »Suchoi Su-25SM3« beteiligt gewesen, teilte die Schwarzmeerflotte der russischen Marine am Dienstag mit. Dabei sei die Abwehr eines »gegnerischen Luftangriffs« unter Einsatz elektronischer Störsender und konventioneller Flugabwehr geübt worden. Mehr als 50 Kampfflugzeuge seien auf die 2014 in die Russische Föderation eingegliederte Schwarzmeerhalbinsel Krim verlegt worden. In der vergangenen Woche hielten Schiffe der ukrainischen Flotte gemeinsam mit Maineeinheiten Rumäniens im Schwarzen Meer ein Manöver ab. Ähnliche Übungen hatte es im Februar auch mit US-Schiffen gegeben. (dpa/jW)