Nachschlag: Zärtlich besorgt

ZDF/Andreas Kieling. Schon lange vor der Erfindung von Facebook scharten Hyänen möglichst viele Follower um sich, um ihr Prestige zu steigern (Ngorongoro-Krater, Tansania)

Wer wusste, dass Küstenseeschwalben in ihrem Leben so erstaunlich weite Strecken zurücklegen, als flögen sie mehrfach zum Mond und wieder zurück? Oder dass Hyänen alles andere als abscheuliche Kreaturen sind, sondern sich zärtlich um ihren Nachwuchs kümmern und streng darauf achten, dass die Männchen nicht zu vorlaut werden? Solch erstaunliche Einblicke ins Tierleben gewährte die jüngste Folge von »Terra X« mit dem Naturfotografen Andreas Kieling, und das war dann auch schon der Höhepunkt des sonntäglichen Fernsehabends. Vor einem konfusen »Tatort«-Krimi, bei dem »vielleicht der KGB« der Täter war, und einer weiteren Talkshow mit Anne Will zum Thema Corona – bei der es Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller immerhin gelang, die Strategie der Pandemiebekämpfung endlich einmal in klare und allgemeinverständliche Worte zu fassen: »Es geht darum, die Zeit so gut wie möglich zu überbrücken, bis alle geimpft sind.« Das ist also bis heute unangefochten der Masterplan – aussitzen und hoffen. (jt)