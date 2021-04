»Querdenker«-Partei »Die Basis« gehackt

Berlin. Mitgliederdaten der Partei »Die Basis« sind offenbar vom Hackerkollektiv »Anonymus« von ihrer Internetseite heruntergeladen und in Teilen veröffentlicht worden. Das berichtete das Portal T-online.de am Montag. Die Partei steht der »Querdenker«-Szene nahe. Es handele sich nicht um Datendiebstahl, die Daten hätten ohne Passwortschutz vom Server der Partei abgerufen werden können, teilte das Hackerkollektiv gegenüber T-online.de mit. »Die Basis« war bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg angetreten und erhielt ein Prozent der gültigen Stimmen. (jW)