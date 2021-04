Betriebe außen vor

imago images/photothek Auch nachts sollen Beschäftigte noch zur Arbeit joggen dürfen: Sitz des Bundestages in Berlin (13.1.2021)

Wer nachts noch joggen will, darf das künftig auch bei angezogener »Corona­notbremse«, jedenfalls bis Mitternacht. Die Fraktionsspitzen von SPD und Union haben sich darauf geeinigt, dass die bundesweiten Regeln zur Eindämmung der Pandemie etwas weniger streng ausfallen als ursprünglich geplant, wie Abgeordnete der Parteien am Montag nach den Beratungen mitteilten. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen soll das neue Infektionsschutzgesetz demnach zwischen 22 und 5 Uhr vorschreiben. Joggen und Spaziergänge sollen bis Mitternacht erlaubt sein. Im Einzelhandel soll das Abholen bestellter Waren (»Click & Collect«) weiterhin möglich sein. Für Schulen wäre, wenn das Gesetz so beschlossen wird, Distanzunterricht ab einem Inzidenzwert von 165 verpflichtend. Im ursprünglichen Entwurf war ein Schwellenwert von 200 genannt worden.

Am Montag nachmittag sollte sich der Gesundheitsausschuss mit dem Entwurf befassen. Die Abstimmung im Bundestag wird für Mittwoch erwartet, der Bundesrat folgt am Donnerstag. Mit dem Gesetz soll es künftig bundeseinheitliche Regelungen für Coronamaßnahmen geben. Überschreitet die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer Stadt oder einem Landkreis den Wert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen, greift automatisch die »Bundesnotbremse«. Das neue Gesetz schreibt zudem Unternehmen vor, zwei Coronatests pro Woche bereitzustellen.

Trotz der Änderungen blieb die Partei Die Linke bei ihrer Ablehnung der Pläne für die Novelle des Infektionsschutzgesetzes. Die angestrebte Gesetzesänderung verschärfe »die bisherige Schieflage«, erklärte Linke-Kovorsitzende Susanne Hennig-Wellsow am Montag gegenüber jW. »Das Privatleben wird bis zur Erstickung eingeschränkt, die Unternehmen kommen weitgehend mit Appellen davon.« Den ganzen Tag im Großraumbüro oder am Fließband zu arbeiten, in der überfüllten U-Bahn nach Hause zu fahren »und dann als Single alleine zu Hause sitzen«, das sei vieles, aber »kein ausgewogenes Infektionsschutzkonzept«. Hennig-Wellsow wies zudem darauf hin, dass Ausgangssperren auch unter Experten unterschiedlich bewertet würden.

Die FDP hatte sogar mit einer Verfassungsklage gedroht. Generalsekretär Volker Wissing nannte gegenüber den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Montagausgaben) Bedingungen, unter denen seine Partei auf die Klage wohl verzichten würde. Dafür müsse es im Bundesrat zustimmungspflichtig werden und die Hoheitsrechte der Länder in Bildungsfragen achten. Auch sollten »unzulässige Grundrechtseingriffe« wie Ausgangssperren gestrichen werden, so Wissing. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) plädierte dafür, auch die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Er verwies darauf, dass die Polizei mit der Auflösung von Großdemonstrationen der verschwörungsideologisch geprägten »Querdenker« wie in Dresden und Leipzig überfordert sei.

Obwohl die Arbeitswelt weitgehend außen vor bleibt, kritisierte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) die Novelle des Infektionsschutzgesetzes. Der Entwurf zeige, »wie wenig Bund und Länder seit einem Jahr in einer wirklich evidenzbasierten Coronabekämpfung vorangekommen sind«, erklärte BDI-Präsident Siegfried Russwurm der dpa. Das »Risiko eines regulativen Flickenteppichs« bleibe bestehen. Die Berufsvereinigung »Gewerkschaft der Polizei« (GdP) versicherte, dass Polizeibeamte Wohnungen nicht ohne Anlass kontrollieren würden. Beamte würden die Auflagen »mit Augenmaß« durchsetzen, sagte der GdP-Vizebundesvorsitzende Dietmar Schilff der Rheinischen Post (Montagausgabe).

Einige Bundesländer haben bereits vor der Verabschiedung des neuen Infektionsschutzgesetzes deutlich strengere Regeln beschlossen. In Brandenburg gilt seit Montag eine Ausgangsbeschränkung zwischen 22 Uhr und 5 Uhr für Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage lang über 100 liegt. Ab 200 Coronaneuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche sollen in Landkreisen und kreisfreien Städten alle Schulen geschlossen werden. Mecklenburg-Vorpommern ist seit Mitternacht in einem »Lockdown«. Auch für Coronahotspots in Baden-Württemberg gelten nun einheitlich schärfere Regeln.