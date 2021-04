Der Kampf geht weiter!

imago/Independent Photo Agency

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) hat Präsident Miguel Díaz-Canel zu seinem ersten Sekretär gewählt. Das berichtete die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina am Montag. Das ZK war am Vortag von den Delegierten des 8. Kongresses der PCC gewählt worden und bestimmte auch weitere Mitglieder des Politbüros und des Parteisekretariats. Díaz-Canel übernimmt den Posten vom 89jährigen Raúl Castro (Bildmitte), einem »Comandante« der von seinem Bruder Fidel ­Castro geführten Rebellenarmee und historischen Vertreter der Kubanischen Revolution. Castro, der das Abstimmungsergebnis des ZK verkündet hatte, erklärte, dass er weiterhin als »revolutionärer Kämpfer« zur Verfügung stehe – »bereit, bis zum Ende meines Lebens meinen bescheidenen Beitrag zu leisten«. Mit diesem historischen Generationswechsel stelle der 8. Kongress der PCC einen »Meilenstein der Kontinuität des kubanischen revolutionären Prozesses« dar und bekräftige »das sozialistische Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell«, so Prensa Latina. (jW)