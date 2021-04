Grüne zu allem bereit

Annegret Hilse / Reuters Qualifiziert fürs Kanzleramt durch Russland-Hetze, Engagement für Aufrüstung und für US-Frackinggas: Baerbock in der Grünen-»Glücksspirale«

Der Grünen-Bundesvorstand bestimmte seine 40jährige Kovorsitzende Annalena Baerbock am Montag zur ersten Kanzlerkandidatin der Partei. Sie erklärte im Anschluss an die Sitzung, sie strebe eine Politik für die gesamte Breite der Gesellschaft an. Als Schwerpunkt nannte sie den Klimaschutz. Bis auf die AfD reagierten die anderen im Bundestag vertretenen Parteien mit Wohlwollen und stellten einen fairen Wahlkampf in Aussicht. Baerbock muss noch auf einem Parteitag im Juni offiziell nominiert werden, was aber als Formsache gilt. Sie soll zudem mit Koparteichef Robert Habeck als Spitzenduo zur Bundestagswahl am 26. September antreten. Baerbock erklärte: »Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit, die Aufgabe meiner Generation.« Die Politik der neuen Bundesregierung müsse Klimaschutz für alle Bereiche zum Maßstab machen. Sie räumte zugleich ein, dass sie bislang über keinerlei Regierungserfahrung verfüge, bringe aber »einen klaren Kompass und Lernfähigkeit mit«. Baerbock, die einen Master in Völkerrecht hat, steht gemeinsam mit Habeck seit Januar 2018 an der Spitze der Grünen. CDU-Chef Armin Laschet behauptete, er freue sich auf einen »fairen Wahlkampf«. CSU-Chef Markus Söder sagte in München vorher, es werde zwischen Union und Grünen »um Platz eins« gehen. Er strebt ebenso wie Laschet die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU an und erklärte mit Blick auf eine Onlinetagung des CDU-Bundesvorstandes, die Laschet für 18 Uhr am Montag zu diesem Thema einberufen hatte, er werde jedes Ergebnis »ohne Groll« akzeptieren.

Seit dem Aufstieg Baerbocks zur Parteikovorsitzenden der Grünen ließen ihre Bekenntnisse zu Kapital, Aufrüstung, gegen Russland und China und zu allem übrigen, was deutsche Konzern- und Staatsmedien verordnen, nichts zu wünschen übrig. So hat für sie z. B. die Ukraine-Krise gezeigt, »dass die eigene Bündnisverteidigung zentral für unsere polnischen und baltischen Partner ist«. Daher gehe es »um flexible, schnell verlegbare Einheiten im Bündnisgebiet, genauso um Gefährdungslagen wie Cyberattacken, eine neue Form der Kriegführung«. Wenn Russland im Kaukasus Frieden stifte, erklärte sie zum Krieg um Bergkarabach, dann sei das »für die Menschen in der Region und den demokratischen Prozess in Armenien fatal, aber auch für die Friedensrolle, die sich die EU mal gegeben hat«. Folgerichtig setzt sie sich für mehr »Investitionen« in die Bundeswehr ein, »damit Gewehre schießen und Nachtsichtgeräte funktionieren«. Ihre Sicht auf die Gasleitung Nord Stream 2 überholt die der USA an Feindseligkeit und läuft auf Interessenvertretung für US-Frackinggas hinaus. Die Ostseepipeline verstoße gegen »die geostrategischen Interessen der Europäer, ist ganz gezielt gegen die Ukraine gerichtet, sie ist eine Wette gegen die europäischen Klimaziele, konterkariert alle EU-Sanktionen gegenüber Russland und ist damit ein absolut fatales Projekt«. Als der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich sich gegen die Anschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr wandte, wiesen Baerbock und Habeck beruhigend darauf hin, dass erst einmal Einsatzregeln formuliert werden müssen. Die FAZ kommentierte, die Grünen würden sich »augenscheinlich nicht ungern überzeugen lassen«.

Was Joseph Fischer einst ersann, eine Partei zur Beseitigung sozialistischer Flausen, das wollen seine politischen Kinder mit CDU und CSU erledigen. Baden-Württemberg ist Modell für den Bund.