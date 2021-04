imago/ZUMA Press

Viel zu schlucken

Zu jW vom 9.4.: »Sputnik-Schock in der EU«

Michael Watzke vom Deutschlandfunk haspelte in seinem Abendkommentar am 8. April all das ab, was zur Propaganda im Kalten Krieg gehört. Der russische Impfstoff »Sputnik V« sei wirkungslos, kaum erprobt und eine Waffe im Arsenal Wladimir Putins usw. (…) Mitte der 60er Jahre gab es eine Poliowelle (Kinderlähmung). Ich erinnere mich an die Gespräche, die »Westbesuch« aus Kiel mit meinen Eltern führte. Die Frau (ihr Mann war wohl ein Positionsinhaber in der SPD und durfte die »Zone« nicht besuchen) war mit ihrer etwa 14jährigen Tochter angereist. Diese trug ein Stahlskelett im Rückgrat, nachdem sie eine Polioerkrankung im Unterschied zu vielen anderen Jugendlichen glimpflich überstanden hatte. Meine Eltern erzählten davon, dass es bei uns in den Schulen eine kostenlose Impfung gegen diese Krankheit gab. Die Schüler mussten zwei- oder dreimal einen Esslöffel mitbringen, auf den wurden einige Tropfen gegeben – Schluck und gut. Es war ein sowjetischer Impfstoff. Die Kieler Mutter war entsetzt, wie meine Eltern mir so etwas antun konnten. Dieser »russische« Stoff, von dem sie auch gehört hatte (dank der damaligen Sendeanstalten, in denen die Vorgänger Watzkes das freie Wort schwangen), war ja überaus schädlich, nicht geprüft und diente nur Nikita Chruschtschow als Mittel, seine »Satellitenstaaten« noch enger an sich zu binden … Die gegenwärtige Polemik gegen »Sputnik V« erinnert mich an diese Zeit. Und weil sie fast vergessen ist, können die Apologeten die alte Brühe wieder aufwärmen. Wir hatten im DDR-Gesundheitswesen manches zu schlucken. Watzke und Co. haben es noch heute.

Wolfgang Kroschel, per E-Mail

Breite Grundlage

Zu jW vom 13.4.: »Im Häuserkampf«

Arbeitsschutz in Betrieben und Einrichtungen ist ein wichtiger Bereich für Gesundheitsförderung und Prävention. In der Pandemie ist Coronaschutz eine ständige Tagesaufgabe. Wie sehr diese tägliche Herausforderung von privatwirtschaftlichen Interessen überlagert wird, zeigt der Beitrag deutlich. Ein Blick zurück in die Geschichte der DDR gibt Aufschluss, welche Bedeutung dem Arbeitsschutz zukam. So wurde bereits in den 1950er Jahren ein Betriebsgesundheitssystem mit gut ausgestatteten Betriebspolikliniken (151) aufgebaut. In das Betreuungssystem wurden in der Folge auch die Familienangehörigen einbezogen. Zahlreiche betriebliche Gesundheitshelfer, Hygiene- und Arbeitshygienehelfer unterstützten durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit das Betriebsgesundheitswesen. Der Arbeitsschutz war bereits in der Verfassung der DDR vom 7. Oktober 1949 fest verankert. Danach mussten die Arbeitsbedingungen so beschaffen sein, dass die Gesundheit der Beschäftigten gesichert war und Frauen einen besonderen Schutz genossen. Bereits in den 1950er Jahren war der verbindliche Einsatz von Sicherheitsin­spektoren auf allen Ebenen eingeführt. Die BRD begann damit 1973. Um den Gesundheitsschutz auf eine breite Grundlage zu stellen, übernahm das Deutsche Rote Kreuz der DDR die Ausbildung zum Gesundheitshelfer. Das DRK hat mehr als 1,5 Millionen Gesundheitshelfer ausgebildet. Nach einer Arbeitsschutzanordnung aus dem Jahr 1960 musste je 25 Beschäftigte im Betrieb ein Gesundheitshelfer vorhanden sein. Hygiene- und Arbeitshygienehelfer zählte das DRK mehr als 25.000. (…)

Anne Urschl, per E-Mail

Kapitaler Irrtum

Zu jW vom 16.4.: »Alles muss man selber deckeln«

Wann begreift Die Linke eigentlich, dass wir in einer kapitalistischen Klassengesellschaft leben und das Bundesverfassungsgericht ein politisches Gericht ist? Profitinteressen stehen auch in einer bürgerlich-parlamentarischen »Demokratie« nun einmal höher als das Wohl der Mehrheit. (…) Es ist doch eine absolute Illusion von »Salonsozialisten«, wenn sie glauben, sie könnten im Kapitalismus soziale Gerechtigkeit per Gesetz einführen. Ein solches Vorhaben muss scheitern. Der Überbau der kapitalistischen Gesellschaft, also Politik, Medien und Justiz, wird dafür sorgen. Man konnte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorausahnen, wenn man seine Urteile in der Vergangenheit aufmerksam verfolgt hat: Es fällt nämlich nur dann anscheinend gerechte oder fortschrittliche Urteile, wenn auch die Kapitalistenklasse davon positiv betroffen ist. Ein tatsächlich gerechtes Urteil im Interesse von sozial Benachteiligten ist von ihm nicht zu erwarten, wie seine Urteilsfindung zum Beispiel in bezug auf die Hartz-IV-Gesetzgebung gezeigt hat. Die Linke hat sich aufgrund von Selbstüberschätzung und fataler Fehleinschätzung der kapitalistischen Machtverhältnisse einen Bärendienst erwiesen und für sozial Benachteiligte, die jetzt eventuell ihre Miete nicht mehr bezahlen können, ein echtes Problem geschaffen. (…) Die politische Strategie dieser Partei ist falsch. Sie hat nichts aus der Geschichte gelernt. Man kann dem Kapitalismus nur dann soziale Zugeständnisse abringen, wenn man eine Machtoption in der Hinterhand hat, dass man dem Profitstreben ein Ende setzen kann. Jegliche Träumereien von »rot-rot-grünen« Bündnissen auf Bundesebene sollten jetzt aufhören. Die Linke sollte als konsequente Oppositionspartei den Menschen jetzt besser wieder erklären, was eine kapitalistische Klassengesellschaft ist.

Sven Harmgart, Bernau

Klare Ausrichtung

Zu jW vom 16.4.: »Teure Illusionen«

Jedenfalls ist nun klar: Die Verfassung ist konform mit Mietwucher und Spekulation, Maßnahmen für bezahlbare Mieten sind dagegen grundgesetzwidrig. Der olle Lenin hatte schon erkannt, dass im Kapitalismus die Verhältnisse auf dem Kopf stehen und dass man diese auf die Füße stellen muss, wenn die Mehrheit ein gutes Leben führen will. Ob die hohen Richter diese Wahrheit im Wortlaut kennen, ist fraglich, ihre »freiheitlich-demokratisch-kapitalistische« Grundausrichtung sagt ihnen aber offensichtlich klar und unmissverständlich: »Wehret selbst den kleinsten Anfängen!«

Dieter Reindl, Onlinekommentar