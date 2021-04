»Wir befinden uns erneut in einer Vorkriegssituation«

World History Archive / imago images Historische Aufnahme der Begegnung von Rotarmisten und US-Soldaten am 26. April 1945 an der Elbe nahe Torgau

Im Bündnis mit linken und Friedensorganisationen will die Deutsche Kommunistische Partei, DKP, am 24. April im sächsischen Torgau an den Jahrestag des »Tag der Begegnung an der Elbe« erinnern. Was hat es damit auf sich?

Damals, vor 76 Jahren, trafen die Soldaten der Roten Armee in Torgau an der Elbe auf die der US-Streitkräfte. Für sie war das ein Moment unermesslicher Freude und Erleichterung. Beide Seiten waren sich darin einig, dass solch ein furchtbarer Krieg sich niemals mehr wiederholen darf. Der 25. April 1945 ist für meine Begriffe wesentlich bedeutungsvoller als andere Tage in der jüngeren BRD-Geschichte, die mit großem Tamtam begangen werden. Er gehört in die Kategorie des 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Faschismus.

Die Soldaten richteten den Wunsch an die Völker aller Nationen, ihre Differenzen in Zukunft ohne Krieg zu lösen und gemeinsam für das Wohl aller Menschen zu arbeiten. Ist dieser Wunsch nicht von trauriger Aktualität?

Die Soldaten damals waren überzeugt davon, die Menschheit würde es nach dieser bitteren Erfahrung des Krieges nie mehr zulassen, dass es noch einmal zu solch einem Weltenbrand kommt. Der Schwur von der Elbe, »the Spirit of the Elbe« ist sogar fast eins zu eins mit in die Gründungscharta der UNO eingeflossen. Mit der Einrichtung des Weltsicherheitsrates hatte man versucht, die Bedingungen dafür zu schaffen, die Kriegsgefahr unmittelbar zu bannen.

Doch die USA haben sich nicht an den Schwur ihrer einfachen Soldaten gebunden gefühlt und schon unmittelbar bei Kriegsende mit der Umsetzung der Truman-Doktrin begonnen, die das Totrüsten der Sowjetunion und die Wiederaufrüstung Westdeutschlands zum Inhalt hatte. Leider war diese grausame Strategie von Erfolg gekrönt. Wir befinden uns heute erneut in einer hochbrisanten Vorkriegssituation. Das Säbelrasseln des Imperialismus ist unüberhörbar, NATO-Truppen stehen unmittelbar an der russischen Grenze, die mediale Propaganda gegen Russland und China feuert Tag und Nacht aus allen Rohren.

Der am 1. Juli 2020 verstorbene Theologe Heinrich Fink – Ehrenvorsitzender der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) – hatte in der DDR und zuletzt in der BRD alles unternommen, um diesen historisch-symbolischen Tag nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Trotzdem sind die damaligen Ereignisse in der Bevölkerung mittlerweile weitestgehend unbekannt. Wie wollen Sie das ändern?

Indem wir jedes Jahr und hoffentlich mit immer stärkerer Beteiligung diesen Tag der Begegnung an der Elbe mit einer Friedensdemonstration begehen. Wir müssen das Vergessen nicht nur stoppen, wir müssen das bereits Vergessene wieder ins Bewusstsein der Menschen bringen. Die Generation, die den Krieg noch selbst miterlebt hat, stirbt langsam aus. Wir wollen mit dieser Aktionsform junge Menschen dazu bewegen, sich für Frieden und Völkerverständigung einzusetzen.

Tatsächlich ist derzeit noch nicht klar, ob die Friedensdemonstration wie geplant stattfinden kann. Die örtliche Versammlungsbehörde wies bereits auf mögliche Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie hin. Wie schätzen Sie die Lage aktuell ein?

Es ist kompliziert. Wir werden täglich vom Ordnungsamt Nordsachsen dazu aufgefordert, unsere Demonstration am Elbe-Tag einzuschränken oder abzusagen, obwohl wir vom Organisationskomitee immer die Infektionsschutzmaßnahmen mitgedacht haben. Derweil dürfen sich Coronaleugner und sogenannte »Querdenker« ohne jeglichen Gesundheitsschutz und ohne vorherige Anmeldung auf Straßen und Plätzen der Republik tummeln, wogegen die Behörden nicht einschreiten. Der Mahngang über die Elbbrücke in Torgau soll verhindert werden. Dabei findet er genau dort statt, wo nach evidenzbasierten Auswertungen die geringste Ansteckungsgefahr besteht. Wir planen so wie vorgesehen weiter, können aber nicht ausschließen, dass wir durch neue Verordnungen dazu gezwungen werden, in letzter Minute abzusagen.