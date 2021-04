Kandidatenkür im Ruhemodus

Kay Nietfeld / dpa Einigen sich ohne großes Aufsehen: Die Grünen-Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock (r.) und Robert Habeck (Berlin, 18.11.2019)

Gut fünf Monate vor der Bundestagswahl haben die in den Umfragen führenden Parteien offenbar die Rollen getauscht. In den Unionsparteien, die Konflikte traditionell hinter verschlossenen Türen regelten, wird der Machtkampf zwischen Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) um die Kanzlerkandidatur offen ausgetragen. »Still ruht der See« heißt dagegen die Devise bei Bündnis 90/Die Grünen, früher als rauflustige Truppe bekannt. Von Streitigkeiten ist nichts zu bemerken. Die Kovorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck können die Frage, wer von ihnen als Kanzlerkandidat der Grünen antreten soll, geräuschlos unter sich ausmachen.

An diesem Montag um elf Uhr soll die Entscheidung, die offiziell vom Parteivorstand getroffen wird und vom Parteitag im Juni noch abgesegnet werden muss, in Anwesenheit von Baerbock und Habeck bekanntgegeben werden. Die anschließende Pressekonferenz gibt der oder die Auserkorene allein, wie die ARD am Sonntag auf tagesschau.de berichtete. Dass die Partei überhaupt zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Kandidaten für das hohe Amt nominiert, ist eine Folge der seit Herbst 2018 anhaltend hohen Umfragewerte der Partei. Derzeit liegen die Grünen als zweitstärkste Kraft hinter der CDU/CSU und vor der SPD stabil bei über 20 Prozent. Die Partei hofft darauf, die Union am Ende sogar noch überholen zu können.

Kurz vor der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Grünen wurden beide Parteichefs für die Bundestagswahl nominiert. Die Brandenburger Grünen machten am Sonnabend Baerbock auf einem Landesparteitag fast einstimmig zu ihrer Spitzenkandidatin. 106 Delegierte entschieden sich für sie, bei nur einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen. Genauso überzeugend war das Ergebnis von Habeck, der von den Kreisverbänden Flensburg und Schleswig-Flensburg im Norden Schleswig-Holsteins mit 72 von 73 Stimmen als Direktkandidat nominiert wurde. In seiner Rede machte er den Machtanspruch der Grünen deutlich. »Ich will die Grünen in die Regierung führen«, sagte Habeck.

Auch Vertreter neureicher Wirtschaftskreise haben offenbar längst begriffen, dass die Grünen als Partner der Union in der Bundesregierung geeignet wären, dem Kapitalismus ein freundlicheres, grüneres und modernes Image zu verpassen. Es dürfte kein Zufall sein, dass pünktlich zum anlaufenden Bundestagswahlkampf die größte Einzelspende in der Geschichte der Partei eingegangen ist. Wie der Spiegel am Mittwoch online berichtete, hatte ein Parteimitglied aus Mecklenburg-Vorpommern, ein selbständiger Softwareentwickler, der Gewinne mit der Pseudowährung Bitcoin gemacht hat, eine Million Euro an die Grünen überwiesen. Die Spende stelle die Partei dem Bericht zufolge vor ein Problem. Sie sei im Bundestag dafür eingetreten, Spenden an Parteien auf 100.000 Euro zu begrenzen. Das Magazin zitierte den früheren Bündnisgrünen-Bundestagsabgeordneten Memet Kilic mit der Empfehlung, seine Partei solle »diese Spende dankend zurückgeben«.

In den Umfragen machte Baerbock in den vergangenen Monaten einen anfänglichen Rückstand wett, wie eine vor einer Woche veröffentlichte und vom Spiegel beauftragte Erhebung durch das Umfrageunternehmen Civey gezeigt habe. Laut dieser Umfrage können sich zwar mehr Wähler von den beiden Parteivorsitzenden eher Habeck als Kanzlerkandidaten vorstellen, nämlich 32 gegenüber 25 Prozent. Aber 2019 hielten gerade einmal elf Prozent der Befragten Baerbock für die bessere Kandidatin, Habeck dagegen 42 Prozent. Bei den Anhängern der Grünen ist ihr Zugewinn noch ausgeprägter. 45 Prozent der potentiellen Wähler favorisieren Baerbock als Kanzlerkandidatin, 35 Prozent wünschen sich demnach Habeck.

Das am Freitag veröffentlichte ZDF-»Politbarometer« kam zu ähnlichen Ergebnissen. Bei allen Befragten lag dort der Kovorsitzende Habeck, dem 29 Prozent »Kanzlertauglichkeit« zusprechen, knapp vor Baerbock, die 24 Prozent für geeignet halten. Auch bei den Grünen-Anhängern lag Habeck in der ZDF-Umfrage mit derzeit 61 Prozent Zustimmung leicht vor ­Baerbock, die auf 57 Prozent kam.