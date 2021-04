Hennig-Wellsow in Thüringen zu Direktkandidatin gewählt

Erfurt. Die Kovorsitzende von Die Linke, Susanne Hennig-Wellsow, tritt bei der Bundestagswahl am 26. September als Direktkandidatin für den Wahlkreis Erfurt-Weimar-Weimarer Land an. Wie der MDR am Sonnabend berichtete, erhielt Hennig-Wellsow 28 von 30 Stimmen bei einer Enthaltung. Sie war demnach die einzige Bewerberin von Die Linke für den Wahlkreis. Dem Bericht zufolge will die 43jährige im Bundestag eine starke Stimme des Ostens sein. »Ich will diesen Wahlkreis gewinnen und wir wollen als Partei in ganz Deutschland ein Zeichen setzen, dass es mit dem ›Weiter so‹ der CDU/CSU eben nicht getan ist.« (jW)