Kriegsministerin in Sorge um Hilfskräfte

Berlin. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will einheimische Hilfskräfte der Bundeswehr in Afghanistan noch vor dem Abzug im August nach Deutschland holen. »Ich empfinde es als tiefe Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, diese Menschen jetzt, wo wir das Land endgültig verlassen, nicht schutzlos zurückzulassen«, schrieb die Ministerin am Sonntag auf Twitter.

Die USA und ihre NATO-Partner, darunter auch Deutschland, wollen Anfang Mai mit dem Truppenabzug aus Afghanistan beginnen und den seit 20 Jahren andauernden Militäreinsatz am Hindukusch beenden. Die Bundeswehr beschäftigt dort derzeit nach Angaben des Ministeriums rund 300 »Ortskräfte«. (AFP/jW)