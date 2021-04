Armutsschub für Berlin

Sabine Gudath/imago images Perspektive: Obdachlos? Nach Aus für Mietendeckel drohen bald noch mehr Zelte in Berlin

In Berlin droht nach der am Donnerstag vom Bundesverfassungsgericht verkündeten Aufhebung des sogenannten Mietendeckels ein weiterer Armutsschub. Für Zehntausende Mieter in der Bundeshauptstadt bedeutet das Verdikt aus Karlsruhe nicht nur erhebliche Nachzahlungen, sondern auch das Abrutschen in die Hilfsbedürftigkeit – oder deren Verschlimmerung. »Insgesamt gehen wir von rund 40.000 Berlinern aus, die potentiell finanzielle Unterstützung benötigen könnten«, heißt es laut Welt am Sonntag (WamS) in einer Schätzung aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, wie auch der Spiegel am Sonntag berichtete. Die Karlsruher Robenträger hatten ihr Urteil damit begründet, dass der Bund bereits im Jahr 2015 die Mietpreisbremse beschlossen habe, und deshalb die Gesetzgebungsbefugnis ausschließlich bei ihm liege.

Laut dem WamS-Bericht nimmt der Berliner Senat an, dass für insgesamt 340.000 Haushalte die Miete im November 2020 abgesenkt worden ist. Pauschal sei davon auszugehen, dass jeder zehnte Betroffene potentiell in eine wirtschaftliche Notlage gerate, wenn die aufgelaufenen Absenkungsbeträge auf einen Schlag zurückgezahlt werden müssen, zitierte die Zeitung aus dem Senatspapier. Hinzu kommen Mieter, die im Geltungszeitraum des Mietendeckels einen neuen Vertrag abgeschlossen oder eine Ankündigung für eine Mieterhöhung erhalten haben. Viele Vermieter verlangten dabei eine Zusage, den Differenzbetrag auszugleichen, wenn das Gesetz gekippt werden sollte. Der Senat schätzt laut WamS, dass 57.000 solcher »Schattenmietverträge« abgeschlossen worden seien. »Wenn man ebenfalls davon ausgeht, dass zehn Prozent derer, die eine Schattenmietvereinbarung getroffen haben, finanzielle Unterstützung benötigen, beträfe das rund 5.700 Mietverhältnisse«.

Das Berliner Gesetz war bundesweit einmalig und hatte trotz aller Probleme bei der Handhabung Hoffnung auf ein Ende der rasanten Mietsteigerungen in der Hauptstadt geweckt. Am 23. Februar 2020 waren die bestehenden Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren worden. Die Regelungen galten nicht für neue Wohnungen, die von 2014 an fertiggestellt worden waren. Der Mietendeckel war zunächst bis 2025 befristet. (AFP/jW)