Unionskandidatur vor Entscheidung

Michael Kappeler/dpa Wer gerät ins Hintertreffen? CSU-Chef Markus Söder (r.) neben dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet (Berlin, 11.4.2021)

Bis zuletzt blieb auch am Sonntag noch unklar, wen CDU und CSU zum gemeinsamen Kanzlerkandidaten erklären. Die von CDU-Chef Armin Laschet, zugleich NRW-Ministerpräsident, und dem Vorsitzenden der CSU, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, gesetzte Frist lief ohne Einigung ab. Sollten sich beide bis spätestens diesen Montag nicht doch noch einigen, könnte es auf eine Entscheidung in der Bundestagsfraktion am Dienstag hinauslaufen. Auch eine Sondersitzung des CDU-Vorstands an diesem Montag galt als möglich.

Laschet und Söder erhielten am Wochenende weitere Unterstützung aus ihren Lagern. Die Verhandlungen zwischen den beiden liefen unter größter Geheimhaltung. Aus Unionskreisen war nur zu hören, die Parteichefs seien in »guten« und »konstruktiven« Gesprächen. Der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann rief die Mitglieder seines Landesvorstands sowie die Bezirks- und Kreisvorsitzenden nach dpa-Informationen für Sonntag um 20 Uhr zu Onlineberatungen »der aktuellen Lage zur K-Frage« zusammen.

Auch der Unions-Nachwuchs wollte sich am Sonntag abend positionieren. Laut den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland wollten sich die Landesvorsitzenden der Jungen Union (JU) um 20 Uhr in einer Videokonferenz zusammenschalten. JU-Chef Tilman Kuban hatte diesen Schritt gegenüber Bild angekündigt: »Wenn sie uns zwingen, sind wir im Zweifel bereit, als gemeinsame Jugendorganisation von CDU und CSU Verantwortung zu übernehmen und uns zu positionieren.« Kuban hatte bereits am vergangenen Montag im CDU-Vorstand eine schnelle Entscheidung gefordert und nach Teilnehmerangaben gesagt, Laschet brauche dafür ein starkes Verhandlungsmandat.

Zuvor hatte der im Kampf um den CDU-Vorsitz unterlegene Friedrich Merz sich hinter Laschet gestellt. Der ehemalige Unionsfraktionschef Merz wurde am Sonnabend für den Kreisverband Hochsauerland in Nordrhein-Westfalen gewählt. Er setzte sich gegen den CDU-Innenpolitiker Patrick Sensburg durch, wie der Kreisverband mitteilte. (dpa/AFP/jW)