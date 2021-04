»Free Mumia – Free them all! Abschaffung der Todesstrafe – überall«. Mahnwache. Freiheit für die Langzeitgefangenen Mumia Abu-Jamal und Leonard Peltier! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Sonnabend, 17. 4., 18 Uhr, Frankfurt am Main, vor dem US-Generalkonsulat, Gießener Str. 30. Veranstalter: Bündnis »Freiheit für Mumia Abu-Jamal«

»Petition gegen das Dekret des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan«. Kundgebung. Der angekündigte Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention ist ein Angriff der AKP und weiterer reaktionärer Kräfte auf Säkularismus und Fortschritt. Es soll nichts anderes als das Lebensrecht der Frauen annulliert werden! Montag, 19.4., 14 Uhr, Berlin, Botschaft der Republik Türkei, Tiergartenstr. 19–21. Veranstalter: Kommunistische Partei der Türkei (TKP) Berliner Organisation

»10. Prozess gegen Kriegsgegnerin (GÜZ-Prozesse)«. Mahnwache. Eine Studentin aus Magdeburg steht vor Gericht, weil sie für eine antimilitaristische Aktion auf dem Truppenübungsplatz Altmark in der Colbitz-Letzlinger Heide, bei der die Abschaffung des Gefechtsübungszentrums (GÜZ) gefordert worden war, einen Bußgeldbescheid wegen »unerlaubten Betretens eines militärischen Sperrgebietes« erhielt. Dienstag, 20. 4., 12.30 Uhr, Bonn, Amtsgericht, Wilhelmstr. 21. Veranstalter: Gewaltfreie Aktion »GÜZ abschaffen«

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.