Überaus talentiert

Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel (40) wird Nachfolger des Schweizers Philippe Jordan an der Pariser Oper. Gustavo sei einer der talentiertesten Dirigenten weltweit, sagte Alexander Neef, Direktor der Opéra national de Paris, am Freitag. Dudamel tritt am 1. August für sechs Jahre seine Funktion als Chefdirigent an, gleichzeitig bleibt er Leiter der Philharmoniker in Los Angeles, an deren Spitze er seit der Saison 2009/2010 steht. (dpa/jW)