Seltene Gäste

Überraschungsgast im Plattenbau: In Leipzig ist eine seltene Alpenfledermaus nachgewiesen worden – das erste Mal in Deutschland seit 70 Jahren. Das teilte das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Freitag in Dresden mit. Die Alpenfledermaus galt in Deutschland seit 1951 als ausgestorben. Vier Weibchen bewohnen ein Plattenbaugebiet im Osten von Leipzig, sie nutzen Spalten der unsanierten Häuser und jagen Insekten, u. a. in einer Parkanlage. (jW)