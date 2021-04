Erdogan lobt nach Eklat Außenminister

Istanbul. Nach dem diplomatischen Eklat zwischen dem türkischen und dem griechischen Außenminister hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das Verhalten seines Ministers, Mevlüt Cavusoglu, gelobt. »Natürlich hat unser Außenminister (Nikolaos) Dendias angesichts seines Verhaltens und Benehmens in die Schranken gewiesen«, sagte Erdogan am Freitag. Die Außenminister hatten sich am Donnerstag nach einem gemeinsamen Treffen vor Pressevertretern gegenseitig schwere Vorwürfe gemacht. Dendias bezichtigte die Türkei der Verbreitung von »Fake News«, Cavusoglu warf Griechenland vor, Menschen »ins Meer geworfen« zu haben. (dpa/jW)