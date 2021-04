Kein Ergebnis bei Nordirland-Gesprächen

Brüssel. Im Streit zwischen Brüssel und London um Zollkontrollen in Nordirland gibt es weiter keinen Durchbruch. Die laufenden rechtlichen Schritte der EU-Kommission gegen Großbritannien würden fortgesetzt, erklärte Kommissionsvize Maros Sefcovic am Freitag morgen nach Gesprächen mit dem britischen »Brexit«-Minister David Frost am Vorabend in Brüssel. Dieser erklärte seinerseits, »schwierige Themenbereiche« seien weiter ungeklärt, es müsse weitere Diskussionen geben. Eine weitere Gesprächsrunde ist laut EU innerhalb der kommenden zwei Wochen geplant. (AFP/jW)