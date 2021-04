Ashlee Rezin Garcia/Chicago Sun-Times via AP/dpa

Aufnahmen vom Tod eines 13jährigen Latino-Jungen, der von Polizisten auf offener Straße erschossen wurde, haben in den USA für heftige Diskussionen gesorgt. Die Polizei von Chicago veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) ein Video des Vorfalls. Darin ist zu sehen, wie Adam Toledo in den frühen Morgenstunden des 29. März vor Polizisten davonrennt, stehen bleibt, die Hände hebt – und in diesem Moment von einer Kugel in die Brust getroffen wird. Nach der Veröffentlichung demonstrierten in Chicago Hunderte Menschen (siehe Foto) und forderten Gerechtigkeit für Adam. (dpa/jW)