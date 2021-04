Jetzt gibt’s auf den Deckel

imago images/Stefan Zeitz Lautstark protestierten die Demonstranten am Donnerstag in Berlin

Das Urteil aus Karlsruhe ist eine Kampfansage. Nachdem das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag den Berliner »Mietendeckel« für »nichtig« erklärt hatte, nahmen die Bewohner der Hauptstadt die Geschicke in die eigene Hand. Die Initiatoren des Volksbegehrens »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« erfahren hohen Zulauf für ihre seit dem 26. Februar laufende Unterschriftensammlung. »Wir spüren große zusätzliche Unterstützung«, sagte Mitinitiator Rouzbeh Taheri am Freitag gegenüber dpa. Seit Bekanntgabe des Beschlusses aus Karlsruhe seien Dutzende Spenden eingegangen. Zahlreiche Personen hätten sich gemeldet, um beim Sammeln von Unterschriften zu helfen. »Viele Menschen sind wütend und wollen was machen«, so Taheri.

Christoph Soeder/dpa

Am Donnerstag abend waren in der Hauptstadt den Organisatoren zufolge 20.000 Menschen spontan gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auf die Straße gegangen. »Wenn Sie uns einen Deckel nehmen, kommen wir mit Tausenden Deckeln wieder!« lautete das Motto der Veranstalter. Unter lautem Geschepper startete der Zug am Neuköllner Hermannplatz. Die enorme Zahl der Demonstranten unterstreicht die gesellschaftliche Relevanz. An der bisher größten Demo gegen steigende Mieten im Frühjahr 2019 hatten 40.000 Menschen teilgenommen. Doch damals hatten 260 Gruppen monatelang für den Protest mobilisiert.

Christoph Soeder/dpa

Die Menge am Donnerstag kochte: »Zehn Minuten nach der Urteilsverkündung haben wir einen Anruf der Hausverwaltung bekommen«, erzählte Mieterin Tamara am Rande der Demonstration gegenüber jW: »Erst vor einem halben Jahr habe ich mein 18-Quadratmeter-Zimmer gefunden. Vorher konnte ich mir nur ein Acht-Quadratmeter-Loch leisten.« Ihre Miete steigt durch das Karlsruher Urteil jetzt von 380 auf 500 Euro. Dazu komme eine Nachzahlung von 6.500 Euro. Das Verfassungsgericht habe die Mieter »wieder zu Freiwild auf dem Wohnungsmarkt« erklärt.

Christoph Soeder/dpa

Laut einer Umfrage der Berliner Sparkasse konnten 47 Prozent der Menschen, die vom »Mietendeckel« profitierten, kein Geld für mögliche Rückzahlungen sparen. Damit nicht Tausende während der Pandemie ihre Wohnung verlieren, hat der Senat versprochen, einen Härtefallfonds aufzulegen. Die Vorsitzende des Landesverbandes Berlin der Partei Die Linke, Katina Schubert, versuchte aus der Niederlage politisches Kapital zu schlagen. »Lasst uns die Bundestagswahl zur Mietenwahl machen«, schrieb sie am Freitag auf Twitter. Der frühere Parteivorsitzende Gregor Gysi setzte stur auf »Weiter so«. Er sehe für die Bundestagswahlen einen »klaren kollektiven Auftrag« für SPD, Grüne und Linkspartei.

Der Berliner Senat sendete am Donnerstag abend noch eine weitere Botschaft an die Demonstranten: Kurz bevor die letzten Teilnehmer das Kottbusser Tor erreichten, begann die Polizei mit Angriffen auf Versammlungsteilnehmer. Offiziellen Angaben zufolge wurden 48 Personen festgenommen und Strafermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

Die Immobilienkonzerne freut es. Deutschlands größter Wohnungsverwalter Vonovia konnte am Freitag glanzvolle Wachstumszahlen vorweisen. Konzernchef Rolf Buch offerierte den Aktionären auf der Hauptversammlung eine Steigerung der Dividende um acht Prozent. Der operative Gewinn stieg um mehr als zehn Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Karlsruhe garantiert die Profite.