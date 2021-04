Montagsspiele ade

imago images/Jan Huebner Nicht zu übersehen: Protest gegen Montagsspiele (Frankfurt am Main, 14.2.2020)

In dieser, dank Corona, trostlosen Zeit für Fans gibt es nicht nur Schlechtes, sondern ab und an auch Erfreuliches zu vermelden. So fand diese Woche das letzte Montagabendspiel der Bundesliga statt, die 2. Liga zieht in Kürze nach. Auch wenn es für manchen, der Fußball nur von außen betrachtet, eine Randnotiz sein mag, für die Fanszenen ist es ein Erfolg.

Denn mögen DFB und DFL noch so aberwitzige Begründungen für die Abschaffung angeben, Fakt ist, dass es die Absetzung der Montagsspiele ohne Fanproteste nicht gegeben hätte. Schon das Montagsspiel in der 2. Liga noch zu DSF-Zeiten war ja ein Ärgernis. Als dann außerdem die Bundesliga das Montagsspiel eingeführt hatte, wurde der Widerstand aber schlicht zu stark. Man erinnere sich an die Unmengen Tennisbälle und Klopapierrollen, die den Rasen übersäten. Oder das riesige Arsenal an Transparenten im Frankfurter Waldstadion. Die Kritik war nicht nur unüberhörbar, sie war schlicht nicht zu übersehen.

Obgleich es – glücklicherweise – nicht jede Woche ein Montagsspiel gab, war doch der Protest bei jedem dieser Spiele immerhin so heftig, dass die Funktionäre von DFB und DFL gar nicht anders entscheiden konnten. Von den Vereinen indes war nichts zu vernehmen, stieg doch mit den Montagsspielen deren Anteil an lukrativen Fernsehgeldern, wenn auch nur gering.

Ohne Proteste der Fans wird die Kommerzialisierung gnadenlos voranschreiten, um so wichtiger sind sie: Ohne sie gäbe es möglicherweise längst keine Stehplätze mehr, könnte sich kein Auszubildender mehr ein Ticket leisten. Initiativen wie u. a. »Kein Zwanni für’n Steher« oder »50 +1 bleibt« ist es zu danken, dass wir keine englischen Verhältnisse haben. Nicht zu reden vom nimmermüden Einsatz von »Pro Fans«, »Unsere Kurve« etc.

Jedem Fan, der die Protagonisten dieser Initiativen ob ihres ewigen Mahnens belächelt, sollte klar sein: Sie kämpfen für unser aller Rechte. Gleich, ob man nun Allesfahrer ist, Kutte trägt, Ultra ist oder lediglich ab und an ins Stadion geht.

Es ist unser Fußball, die Abschaffung der Montagsspiele unser Erfolg. Und ein überaus wichtiges Signal: Mindestens so lange, wie es diese Spiele noch in den Ligen darunter gibt.

»Sport frei!« vom Fananwalt.