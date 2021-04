Aber wo ist der Augenstreif?

imago Na, welcher is’ es? Die Baumläufer bleiben gerne inkognito

Man glaubt es nicht, man ist sprachlos, man denkt: Irre. Ein Wahnsinn. Was sie wieder rausgefunden haben, unsere weltweit angesehenen, ja verehrten Wissenschaftler, und das Tagblatt für betreutes Als-ob-Denken und Bevormundung aus München widmete den Ergebnissen der Untersuchungen, die ein Team des Senckenberg-Forschungszentrums für Biodiversität und Klima angestellt hatte, vor nicht allzu langer Zeit auf seiner Was-man-so-alles-wissen-sollte-Seite einen größeren Artikel.

Unter der potzblitzunddonnerhaften Über- und Unterüberschrift »Zwitschernde Münze – Viele Vögel in der Umgebung machen Menschen zufrieden und scheinen ihnen ebenso wichtig zu sein wie mehr Geld« fasste die Süddeutsche Zeitung den nullundnichtigen Quark – für dessen statistische Erhebung ja zudem wunderbarerweise etliche Magnumflaschen Steuergeld geflossen waren – zusammen: »Der Arbeit zufolge sind freilebende Vögel in der Umgebung für das Wohlbefinden der Europäer etwa so wichtig wie eine Gehaltserhöhung. Zehn Prozent mehr Vogelarten in der Umgebung steigerten die Lebenszufriedenheit der Menschen europaweit mindestens genauso stark wie eine Erhöhung des Einkommens in gleicher Größe« – und zitierte dann den Leiter der Studie: »Die glücklichsten Europäer und Europäerinnen sind diejenigen, die in ihrem tagtäglichen Leben viele verschiedene Vogelarten erleben können oder in einer naturnahen Umgebung leben, in der viele Arten beheimatet sind.«

Nun, zwei Schlüsse wären aus diesem Stuss zu ziehen: 1) sofortige Abschaffung – wenn nicht gleich des gesamten vergammelten bürgerlichen Presswesens – der »Wissensseiten« und ihre Ersetzung durch Wissenschaftskritikseiten (die Einrichtung eines solchen Ressorts stünde auch der jungen Welt gut zu Gesicht); 2) keine weiteren Überlegungen und Spekulationen darüber, warum der Kontinent der angeblichen Aufklärung unter der Knute der angeblichen »Wissenschaft« derart auf den Hund gekommen und am Arsch ist. Es liegt angesichts solch exemplarisch banaler Idiotenforschung auf der Hand, und die einzig mögliche Folgerung daraus lautet: weg mit den »Bioökonomikern«, den Quantifizierungspedanten, den Zahlenpornographen, den mathematischen Hexenmeistern! Gelder streichen, Institute verrammeln, Angebote an die Freigestellten machen, fürderhin sinnvollen Tätigkeiten nachgehen zu können (Bibliothekswesen, Straßenreinigung, Sozialdienste, angewandter Naturschutz in Feld und Flur).

Kommt hinzu: So ganz und gar überraschend, ja überwältigend zum einen die Erkenntnis ist, dass eine von der Drecksdigitalisierung unbehelligte lebendige, gestaltenreiche, wuselige wirkliche Welt mit dem menschlichen Empfinden positiv korreliert, so zweifelhaft erscheint mir zum anderen das Ergebnis dieser brunzdummen Studie. Denn außer den Herrn Maier und mich (und, großzügig gezählt, sechs, sieben weitere Leute) interessieren alle anderen die Luftbewohner augenscheinlich, nein: nachweislich einen Scheiß.

In dem zusammen mit seiner Frau Christine Büchner geschriebenen Buch »Bullau – Versuch über Natur« (Frankfurt am Main 2008) erzählt der große Schriftsteller Andreas Maier, wie er mit einem recht bekannten Literaturkritiker in einem Biergarten hockt und einen Kleiber einen Baumstamm hinauf- und hinuntereilen sieht, unterbrochen von den typischen kurzen Momenten des Innehaltens, in denen der sagenhaft schön gefiedergezeichnete Kamerad Kerbtiere aus den Rindenfurchen herauspickt.

Maier weist den professionellen Textbeschauer auf den Zorro unter den heimischen Avis hin, und der hält ihn für eine Amsel oder einen Adler (ich habe vergessen, für was genau er ihn hält). Man ist geneigt, den Zustand der hiesigen Literaturkritik am biologischen/ornithologischen Grundwissen der Damen und Herren Feuilletonisten zu messen.

Um dem nicht endenden staatlichen Psychoterror und der medialen faschistischen Formierung der im Zahlentrommelfeuer zersiebten Gesellschaft immerhin für einige Stunden zu entfliehen, treffen sich der Herr Maier, der Anarchist M. und meine Wenigkeit seit Monaten zum Widerstandstrinken in einer Grünanlage (Fortsetzung des Bier- und – je nach Betrunkenheitsbedürftigkeit – Kräuterschnapsgelages bei optimal temperierten, mal auf Moll, mal auf Dur gestimmten Gesprächen an geheimem häuslichen Ort). Das Widerstandstrinken findet unter beinahe allen Witterungsbedingungen statt, in stahlharter Beharrungsgesinnung lungern wir da rum und lassen die Flascheninhalte in uns hineinbrummen, um so etwas wie ein Weltgefühl wiederherzustellen und einfach wie menschliche Wesen beieinander zu sein.

Übrigens fiel mir sehr früh auf, dass ein im Zeichen des kapitalistischen Voranmarschierens niedergezwungener oder längst verdrängter Sozialcharakter wiederauferstanden ist, auf Grund ökonomischer Depravation und/oder schierer seelischer Not: der Herumsteher, der ungenaue Eckensteher, dem die umklammerte Bierpulle als Werkzeug der Simulation von Wirklichkeit dient und dessen absichts- und zielloses Schauen ins Dadraußen eine tiefe, fast metaphysische Würde und Traurigkeit zum Ausdruck bringt.

Der Herr Maier, der Anarchist M. und meine Wenigkeit tranken also kürzlich wieder mal Widerstand, es war unverschämt kalt, eine richtige Saufrostigkeit biss uns in die Wangen (rule number one: Don’t loose your Wollmütze!). Mein Blick schweifte kurz nach links, und den dort ausharrenden Baum wetzte ein Baumläufer hinauf.

»Ein Baumläufer«, sagte ich. Herr Maier schaute daraufhin auch da rüber und sagte: »Ja. Das wissen die wenigsten: dass das ein Baumläufer ist. Respekt.«

Herr Maier nahm einen Schluck Binding Export (warum Herr Maier und der Anarchist M. Binding Export bevorzugen – man muss sich nicht alles erklären) und sagte: »Aber Garten- oder Waldbaumläufer?«

»Die kannst du nicht unterscheiden«, erwiderte ich. In der Bestimmungsbibel der Ornithologen, im Svensson, heißt es auf der Seite zu den Kleibern, den Mauerläufern und den Baumläufern: »Beurteilung (…) nur bei guten Beobachtungsbedingungen und auf Photo möglich. Stimme bestes Merkmal!«

Unser Bierbaumläufer (der anders als der Kleiber nicht kopfüber einen Stamm hinabzuflinkeln vermag, das kann unter den Vögeln Europas allein der Kleiber) gab keinen Laut von sich. Doch dessenungeachtet: »Stimme bestes Merkmal«? Im Eintrag zum Waldbaumläufer unter dem Rubrum »Stimme«: »Vorsicht, manche imitieren Gartenbaumläufer.« Beim Gartenbaumläufer: »Vorsicht, manche imitieren Waldbaumläufer.«

»Ihr blöden Klugscheißer!« grummelte der Anarchist M. Herr Maier war von des Anarchisten M. sachlichem Einwurf nicht besonders beeindruckt und fuhr, an mich gewandt, fort: »Schwierig, sehr schwierig. Da verhält es sich so wie bei Sommer- und Wintergoldhähnchen.«

Das sei wohl wahr, sagte ich, und der Anarchist M. latschte rüber zur Trinkhalle. »Das eine hat, meine ich, einen Augenstreif, das andere nicht. Bloß, welches von beiden hat ihn?«

»Hm«, sagte Herr Maier.

Wir warteten, bis der Anarchist M. mit neuem Bier zurückkam.