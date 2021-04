Moskaus Warnung vernommen

Murad Sezer/REUTERS/File Photo Noch am 2. Oktober 2020 passierte der US-Zerstörer »USS Roosevelt« Istanbul

Unterhalb der westlichen Aufforderungen an Russland, die Krise um die Ukraine zu »deeskalieren«, zeichnet sich ein konkreter Deeskalationsschritt ab: von westlicher Seite. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf türkische Regierungskreise berichtete, sehen die USA vorerst davon ab, wie angekündigt zwei Raketenzerstörer ins Schwarze Meer zu entsenden. In Ankara hieß es, die Schiffe seien zum angekündigten Termin nicht in die Meerengen eingelaufen. Von Washington wurde die Sache als »möglicherweise ein Missverständnis« heruntergespielt. Die USA hätten die Genehmigung zur Durchfahrt durch den Bosporus nur vorsorglich beantragt, um für alle Fälle auf sie zurückgreifen zu können.

Es scheint jedoch klar, dass die Entscheidung der USA eine Reaktion auf die im Ton außerordentlich scharfen Warnungen Russlands ist, sich aus dem Schwarzen Meer herauszuhalten. Moskaus Vizeaußenminister Sergej Rjabkow hatte das geplante Manöver als »offene Provokation« bezeichnet und hinzugefügt, westliche Kriegsschiffe hätten vor den Küsten Russlands »absolut nichts zu suchen«. Es drohten »gefährliche Zwischenfälle«. Gleichzeitig hatten etwa 20 Schiffe der russischen Schwarzmeer- und Kaspischen Flotte in der Westhälfte des Meeres mit Schießübungen begonnen.

Ebenfalls am Donnerstag versuchte der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrej Melnik, die politische Spannung hoch zu halten. Im Deutschlandfunk forderte er deutsche Waffenlieferungen an sein Land. Die BRD sei der viertgrößte Waffenexporteur der Welt, sie solle nicht gegenüber der Ukraine moralisch tun, so Melnik. Wenn Kiew nicht schnellstens eine Vielzahl westlicher Waffen erhalte, müsse es auch darüber nachdenken, wieder Atomwaffen zu produzieren. Die Ukraine hatte 1994 im Gegenzug für Sicherheitsgarantien auf ihren Anteil an den so­wjetischen Atomwaffen verzichtet und diese bis Ende der 90er Jahre zerstört. Melnik behauptete unter Berufung auf Informationen des ukrainischen Geheimdienstes, Russland habe entlang der Grenze und auf der Krim mindestens 90.000, womöglich auch 110.000 Soldaten zusammengezogen – eine Zahl, die doppelt so hoch liegt wie die gängigen Schätzungen westlicher Dienste.