Vorwärts zur Tarifflucht

Fredrik Von Erichsen/dpa Zeitungszusteller auf Tour. Zum Glück sind Rentenpläne der Koalition in der Schublade geblieben

Auf seine Erlösung muss der »kleine Mann«, der bei Nacht und Nebel, Wind und Wetter Zeitungen in Briefkästen stopft, noch ein halbes Jahr warten. Dann ist die Amtszeit der »großen Koalition« zu Ende und ihr Koalitionsvertrag nur mehr ein Fetzen Papier. In dem steht bis heute gut versteckt, dass Deutschlands Verlegerriege zwecks »Sicherung der bundesweiten Versorgung mit Presseerzeugnissen« für ihre minijobbenden Zusteller zwei Drittel weniger Rentenbeiträge zu entrichten hätte (jW berichtete mehrfach). Statt 15 Prozent der Lohnkosten würden für die Dauer von fünf Jahren lediglich fünf Prozent fällig. Weil seinerzeit findige Journalisten über den Passus stolperten und die Gewerkschaften Alarm schlugen, ließen Union und SPD die Pläne »rechts« liegen, und die Angelegenheit geriet in Vergessenheit.

Allzu besorgt müssen die bundesweit rund 140.000 Zeitungsboten zumindest was diese Sache betrifft wohl nicht mehr sein. Es steht eher nicht zu erwarten, dass die »Groko« bis zur Bundestagswahl doch noch Vollzug meldet. Wozu auch? Tatsächlich hat die Bundesregierung ja längst geliefert, wenngleich in anderer Gestalt und einmal mehr klammheimlich. Verpackt in einem der Nachtragshaushalte zum Krisenjahr 2020 stellte der Bundestag per Beschluss vom Juli den deutschen Verlagshäusern mal eben 220 Millionen Euro für die kommenden Jahre in Aussicht. Von einer Subventionierung wollten die Verantwortlichen dabei freilich nicht sprechen. Vielmehr solle mit den Mitteln die »digitale Transformation des Verlagswesens« vorangetrieben und der Erhalt der Medienvielfalt und -verbreitung gesichert werden.

Unzufrieden mit Staatshilfe

Für die Lobbyisten vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) verspricht das allerhand Mehrwert. Noch im November 2019 hatte die Koalition ein Gesetz beschlossen, das ausdrücklich auf die Unterstützung der Zeitungszustellung gemünzt war, aber lediglich 40 Millionen Euro umfassen sollte. Nach Steigerung der Zuwendungen um das Fünfeinhalbfache ließ man das ursprüngliche Projekt fallen. Zufrieden ist man beim BDZV trotzdem nicht. Ende März mäkelte der Verband an unpraktikablen Förderrichtlinien und zu kurzen Umsetzungsfristen herum, und einmal mehr unterstrich Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff die Notwendigkeit von Staatshilfen zugunsten der »flächendeckenden physischen Abo­zustellung«.

Auf wessen Konto vor vier Jahren der Vorstoß zur Mission Rentenklau ging, ist nicht geklärt. Im Verdacht stand neben der CSU auch die SPD, die mit der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft (DDVG) selbst im Besitz einer parteieigenen Medienholding ist. Die Gruppe hält Beteiligungen an rund drei Dutzend Verlagshäusern, Druckereien, Onlinemedien, Marketing- und Vertriebsgesellschaften und ist nach Auskunft des Medienforschers Horst Röper bei einer Printauflage von 480.000 Exemplaren der achtgrößte Zeitungsverleger in Deutschland. Die seit Jahren von enormem Mitgliederschwund gebeutelte Sozialdemokratie ist dringend auf die Zuwendungen der DDVG angewiesen. Allein 2019 schüttete die Holding einen Nettogewinn von 5,5 Millionen Euro an ihre 100prozentige Eigentümerin aus. Während in der Vergangenheit immer mal wieder über die Medienmacht SPD und darüber geklagt wurde, die Partei übe unstatthaften Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung aus, hält Röper solche Diskussionen inzwischen für überholt: »Heute geht es nur ums Geld.« Gesagt hat er dies schon vor zwei Jahren in einem Interview mit dem Deutschlandfunk.

SPD »spart« bei Druckern

Bestätigt wird er durch neuere Entwicklungen im DDVG-Firmenverbund, die so gar nicht zum gepflegten Image der SPD als Partei der kleinen Leute passen. Bereits im Januar hatte jW über die bevorstehende Schließung von ­Küster Pressedruck in Bielefeld berichtet. Immerhin konnte der Betriebsrat das Vorhaben, die Druckerei der Neuen Westfälischen (NW) und der Lippischen Landeszeitung (LZ) bis Ende März dichtzumachen, vorläufig vereiteln. Die Beschäftigtenvertreter ließen ein Alternativkonzept erarbeiten. Demnach wäre der Standort bis 2026 zu sichern. Doch die Geschäftsleitung habe abgeblockt und ein »lächerliches Angebot« für Ausgleichszahlungen und Weiterbildung vorgelegt, so Betriebsratschef Michael Bensiek in einem Beitrag des Verdi-Branchenorgans Druck+Papier von Mitte März. »Das kann auf einen Streik hinauslaufen«, ergänzte Verdi-Sekretär Daniel Hirschi.

Abgewickelt werden soll obendrein die Druckerei der Lübecker Nachrichten im Besitz der Madsack-Mediengruppe, deren größte Gesellschafterin die DDVG ist. Wie am Standort in Bielefeld wird auch dort nach Tarif bezahlt. 2019 waren die Madsack-Druckerei in Leipzig und 2017 die in Hannover geschlossen worden und die Aufträge an ein Unternehmen ohne Tarifbindung ins niedersächsische Rodenberg gewandert. Dort sollen künftig auch die NW und die LZ gedruckt werden. Tarifflucht hat im Konzernverbund offenbar System, Druck+Papier konstatierte: »Kaum noch eine DDVG- oder Madsack-Zeitung wird in einer Druckerei mit Tarif hergestellt.«

Gewerkschafter Hirschi befürchtet, die DDVG wolle rasch Fakten schaffen, damit mögliche Auseinandersetzungen um Schließungen nicht den Bundestagswahlkampf der SPD belasten. Die NW und Küster Pressedruck sind in deren Wirtschaftsimperium die einzigen Unternehmen, die der DDVG zu 100 Prozent gehören. Pikant: In Bielefeld läuft bisher auch das Mitgliedermagazin Vorwärts vom Band. Gibt es es sozialdemokratische Erbauung demnächst also nur von prekär bezahlten Beschäftigten gedruckt? Das wäre wenigstens ein Beitrag zur Ehrlichkeit.