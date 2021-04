Neuer Zockerspielplatz

Political-Moments/imago images Mit Coinbase ist der wichtigste Bitcoin-Händler am Mittwoch in New York an die Börse gegangen

Coinbase Global Inc., der weltweit größte Handelsplatz für Kryptowährungen, wurde am Mittwoch mit einem direkten Börsengang an der US-Tech-Börse NASDAQ gelistet. Damit verzichtet das Unternehmen auf die Vermittlung von Banken und privatem Handel, um die eigenen Aktien zu einem selbst festgelegten Preis anzubieten. 2012 in San Francisco von Brian Armstrong und Fred Ehrsam gegründet, ist Coinbase die erste und größte lizenzierte Handelsplattform für Digitalwährungen und den Tausch von Bitcoin in US-Dollar.

Das Unternehmen wurde bereits im Vorfeld des Börsengangs auf einen Wert von 100 Milliarden Dollar (84 Milliarden Euro) geschätzt. Es lebt vor allem von den Gebühren auf Finanztransaktionen mit Kryptowährungen, bietet aber auch verschiedene andere Anlageoptionen an. Die Gewinne von Coinbase lagen im ersten Quartal laut Unternehmen zwischen 730 und 800 Millionen Dollar – mehr als doppelt so hoch, wie im gesamten Jahr zuvor.

Der Börsengang wird von Enthusiasten und Spekulanten aller Art als ein weiterer Schritt der Kryptowährungen hin zu offiziell anerkannten Zahlungsmitteln begrüßt. Der Wert des Bitcoin hatte bereits nach der Ankündigung fast die Grenze von 64.000 US-Dollar überschritten, wie Bloomberg News am Dienstag berichtete. Damit übertraf die Kryptowährung den bisherigen Höchststand vom März. Erst im Februar hatte der Wert von Bitcoin erstmals die Marke von 50.000 US-Dollar erreicht.

Durch große Konzernkunden wie Tesla oder Micro Strategy Inc. wird der spekulative Wert der vermeintlichen Währung angeheizt. Anleger dieser Gewichtsklasse werden ihre Bitcoins für längere Zeit halten, vermuten Analysten und spornen die Zocker der Welt mit dieser Einschätzung an. Da Kryptowährungen als äußerst spekulative Anlageobjekte selbst hohen Schwankungen ihrer Kurse ausgesetzt sind, ist Coinbase auf langfristige Investoren angewiesen, wie es Firmengründer und CEO Armstrong freimütig zugibt. Dieser Wunsch scheint zunächst wahr zu werden.

Ähnlich wie bei anderen Kryptoplattformen kam es auch bei Coin­base oft zu Ermittlungen von Behörden wegen Korruption. Bereits 2017, nachdem es zu enormen Schwankungen im Marktwert von Bitcoin Cash, einer Art Derivat von Bitcoin, gekommen war, legte Coinbase alle Transaktionen kurzfristig auf Eis, was weitere Ermittlungen wegen des Verdachts auf Insiderhandel zur Folge hatte. Wegen eines anhängigen Gerichtsverfahrens der US-Börsenaufsicht SEC hatte Coin­base Ende 2020 die Digitalwährung XRP aus seinem Angebot gestrichen.

Der hybride Status von Coinbase als Wechselplattform ist umstritten. Vollkommen intransparent ist, nach welchen Kriterien man Börsengeschäfte anbietet und selbst Handel betreibt, da Coinbase alle möglichen Formen von spekulativen Anlageobjekten und Börsenpositionen anbietet, sich also nicht auf Geldtransaktionen beschränkt und als digitaler Zahlungsdienstleister betätigt. Die Frage, wie sich die Plattform von herkömmlichen Investmentfirmen und Banken unterscheidet, die mit hochspekulativen Anleihen und Derivaten handeln, wird laut Financial Times vom 8. April kontrovers diskutiert. Das ist vor allem eine legalistische Frage, weil offen ist, welche rechtlichen Rahmenbedingungen und Regulierungen für das Unternehmen greifen. Gerade die Tatsache, dass der Markt für Kryptowährungen als Anlageobjekte noch undurchsichtiger und unregulierter ist als der traditionelle Finanzmarkt, scheint Unternehmen wie Coinbase gerade Auftrieb zu geben.

Es liegt auf der Hand, dass jede solche Exchange-Plattform allein deswegen auf tönernen Füßen steht, da sie genau auf der hochspekulativen Bewertung der Pseudowährungen selbst basiert. Paradoxerweise wirkt Coinbase jedoch als eine der anerkanntesten Handelsplätze für Bitcoin und Co. gleichsam als Qualitätssiegel für alternative Digitalwährungen. Diese Wechselwirkung wollen sich Investoren zunutze machen.

Zeitgleich legen die Aktienmärkte insgesamt gerade einen immensen Höhenflug hin, der durch die Ankündigung des riesigen Staatshilfepakets der Administration von US-Präsident Joseph Biden noch beflügelt wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien, also die Bewertung von Unternehmen auf dem Aktienmarkt in Relation zu ihrem Gewinn, liegt zur Zeit in den USA höher als vor dem Finanzcrash 2007/2008. Vordergründig spielt dabei die Erwartung eine Rolle, dass es nach der Coronapandemie zu einem Wirtschaftsaufschwung in den USA kommt. Aber es ist ein gutes Umfeld für neue Experimente der Finanzindustrie.