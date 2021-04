Biden verschiebt Abzug

Alex Brandon/AP/dpa Sollen doch länger in Afghanistan bleiben: US-Soldaten auf dem Bagram Airfield

US-Präsident Joseph Biden hat seine Entscheidung für einen vollständigen Truppenabzug aus Afghanistan bis zum 11. September begründet. »Es ist Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden«, heißt es laut vorab veröffentlichtem Redetext in einer Ansprache, die Biden am Mittwoch nach jW-Redaktionsschluss halten wollte.

»Es ist Zeit, dass die amerikanischen Soldaten nach Hause zurückkehren.« Die USA könnten nicht ständig ihre Truppenpräsenz in Afghanistan in der Hoffnung aufstocken, die »idealen Voraussetzungen für unseren Abzug zu schaffen«, heißt es in dem Text weiter. Er sei bereits der vierte US-Präsident, unter dem seit Ende 2001 US-Soldaten in Afghanistan stationiert seien. »Ich werde diese Verantwortung (eines Abzugs) nicht auf einen fünften schieben.«

Ein US-Regierungsvertreter hatte am Dienstag Bidens Beschluss bekanntgegeben, alle verbliebenen US-Soldaten in Afghanistan bis zum 11. September abzuziehen – rund viereinhalb Monate später, als von seinem Vorgänger Donald Trump angestrebt und mit den Taliban vereinbart. Trump hatte im vergangenen Jahr mit den Taliban ein Abkommen über den Abzug aller US- und NATO-Truppen bis 1. Mai geschlossen.

Die Taliban erklärten dazu, man strebe weiterhin den Abzug aller ausländischen Streikräfte bis zu diesem Datum an. Das schrieb Sprecher Sabiullah Mudschahid am Mittwoch auf Twitter. Falls die Vereinbarung gebrochen werde, würden sich die ­»Probleme verschärfen«. Mit Blick auf die USA und andere Truppensteller fügte er hinzu, dafür seien dann jene haftbar, die sie nicht eingehalten hätten.

Russland hat angesichts des angekündigten US-Truppenabzugs »Bedenken hinsichtlich einer möglichen Eskalation des bewaffneten Konflikts in Afghanistan« geäußert. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte am Mittwoch, eine solche Entwicklung könne auch die Bemühungen um die innerafghanischen Friedensverhandlungen untergraben.

Bezüglich des von Biden am Dienstag vorgeschlagenen Gipfeltreffens mit Russlands Präsident Wladimir Putin reagierte Moskau zurückhaltend. Erst nach einer »Analyse der realen Situation, der realen nächsten Schritte« könne über ein solches Treffen entschieden werden, sagte Sprecher Dmitri Peskow laut der Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch. (AFP/dpa/jW)