»Es ging nur darum, das Schiff festzusetzen«

Darrin Zammit Lupi/ REUTERS Die »Alan Kurdi« darf den Hafen verlassen und kann bald wieder auf Rettungsmission gehen

Nach einer sechsmonatigen Zwangspause im Hafen Olbia auf Sardinien ist Ihr Rettungsschiff »Alan Kurdi« seit Freitag wieder frei. Wie ist Ihnen das gelungen?

Daran war ein ganzes Team beteiligt. Zunächst die Crew vor Ort, die sich zusammen mit dem Schiffsmanagement die von der italienischen Küstenwache so genannten Mängel angeschaut und für die ehrenamtlichen Juristen unseres »Legal Teams« aufgearbeitet hat. Das »Legal Team« hat die Beanstandungen dann bewertet und zusammen mit der Flaggenstaatsbehörde zu jedem Punkt Stellung bezogen. Da das den italienischen Behörden nicht ausreichte, haben wir eine Klage im Eilverfahren auf Sardinien eingereicht. Der Richter gab das Schiff nun frei und wies selbst auf den gravierenden finanziellen Schaden hin, der uns bereits entstanden ist, und auf weitere komplexe Schäden, die »Sea-Eye« noch drohen. Deshalb ist es ein Teilerfolg, weil das Schiff bis zur Hauptverhandlung im November frei ist und Wartungen in Spanien durchgeführt werden können.

Das Schiff war im Oktober 2020 nach einem Einsatz, bei dem 133 Flüchtlinge aus Seenot gerettet worden waren, von den italienischen Behörden festgesetzt worden. Mit welcher Begründung?

Mit der Begründung, dass die »Alan Kurdi« ein gravierendes Sicherheitsrisiko für die Geretteten darstellte. Das Schiff habe zu wenige Toiletten an Bord. Die Fäkalientanks seien nicht ausreichend groß, und für ein Schiff unserer Klasse seien zu viele Rettungswesten an Bord gewesen. Es ging und geht nur darum, das Schiff festzusetzen, und wenn man das will, findet man auch Gründe, egal, wie absurd sie erscheinen. Das Ergebnis ist, dass das Schiff festsitzt und keine Menschen mehr rettet.

Seit Jahren nutzt Italien diese Strategie, um die Rettung im Mittelmeer zu behindern.

Ja, und das recht effektiv. Die Schiffe »Sea-Eye«, »Seefuchs« und ­»Lifeline« können deshalb nicht mehr eingesetzt werden. Allein diese drei Schiffe retteten rund 14.000 Menschenleben, ohne dass auch nur eine gerettete Person zu Schaden gekommen wäre. Doch mit dem Beginn der Diskussionen um Flaggen und Zertifikate verwickelte man uns in langwierige, juristisch komplexe Konflikte. Der Verpflichtung, Menschen vor dem Ertrinken zu retten, tritt man mit dem Argument entgegen, dass die Schiffe ja sicher genug sein müssten, damit man diese Menschen nicht gefährdet.

Wenn man das zu Ende denkt, führt das aber dazu, dass man Menschen lieber ertrinken lässt, als sie von einem Sportboot retten zu lassen oder von einem Frachtschiff, auf dem die Geretteten dann mal vor einer Toilette warten müssten. Es ist absurd, und das erschließt sich jedem Menschen, der sich das genauer ansieht. Das tun aber wenige, und deshalb fehlt der Aufschrei und der wirksame Protest.

Die italienischen Behörden haben das Bundesverkehrsministerium aufgefordert, strengere Regeln für Rettungsschiffe zu erlassen. Was steckt hinter dem Streit um die Schiffsklassen?

Ganz gleich, wie absurd die Argumente sind, die gegen uns vorgetragen werden, so muss die italienische Argumentation ja auch einen Lösungsweg aufzeigen. Indem man dem deutschen Flaggenstaat nun vorwirft, verantwortungslos zu handeln, weil er keine eigene Rettungsschiffsklasse einführt und tatsächlich auch gut ausgerüstete Frachtschiffe regelmäßig zur Seenotrettung eingesetzt werden dürfen, lenkt die italienische Behörde von der eigenen widersprüchlichen und zynischen Argumentation ab und schiebt dem Verkehrsministerium den Schwarzen Peter zu. Das stellte aber richtigerweise fest, dass unsere Schiffe korrekt registriert sind und dass Seenotrettung eine völkerrechtliche Verpflichtung ist, die für alle Schiffe gilt.

Wann wird die »Alan Kurdi« wieder eingesetzt?

Dem Schiff stehen nun Wartungen bevor. Der Betrieb von zwei Schiffen ist für unsere Organisation nur zu bewältigen, wenn wir genug Spenden erhalten und die Schiffe unter normalen Bedingungen einsetzen können. Die beschriebenen Bedingungen sind aber nicht normal. Wir müssen unser Einsatzkonzept daher immer wieder hinterfragen, mit unseren Ressourcen verantwortungsbewusst umgehen und mit unseren Partnern die Situation besprechen, um darauf eine Antwort geben zu können. Deshalb muss ich das heute noch offenlassen.