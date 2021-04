Rolle aufgenötigt

imago images/ITAR-TASS Russlands Außenminister Lawrow zu Besuch in Teheran (13.4.2021)

Am Dienstag hielt sich der russische Außenminister Sergej Lawrow in Teheran auf. Sein einziger oder wichtigster Gesprächspartner war offenbar sein iranischer Amtskollege Mohammed Dschawad Sarif. Der Besuch erfolgte nicht überraschend, sondern war schon vor mehr als einer Woche angekündigt worden. Die Mitteilungen beider Seiten über Zweck und Inhalte des Treffens waren, wie meist in solchen Fällen, unspezifisch und nichtssagend.

Ein Thema war mit Sicherheit unerwartet hinzugekommen. Die EU hatte am Montag erstmals seit langer Zeit wieder Sanktionen gegen acht iranische Staatsbürger, darunter den Chef der einflussreichen Revolutionsgarden, verhängt. Die Maßnahme ist hauptsächlich symbolisch, da die Betroffenen vermutlich weder Bankguthaben im EU-Bereich haben noch unbedingt Reisen dorthin unternehmen möchten. Das Vorgehen der Europäer torpediert aber die seit acht Tagen in Wien geführten internationalen Gespräche, die letztlich zur Aufhebung der US-Sanktionen gegen den Iran führen sollen. Die EU hat mit ihren neuen Strafmaßnahmen schockierend deutlich demonstriert, dass sie in diesen Verhandlungen kein neutraler Vermittler ist – wie ihre Politiker ständig behaupten –, sondern selbst ein zentraler Teil des Problems.

Lawrow warnte bei seinem Besuch in Teheran, dass die Sanktionen der EU die Grundlage der Gespräche in Wien zerstören könnten. Das europäische Vorgehen sei »Anlass für eine große Menge Fragen«, sagte der russische Außenminister. Sein Land lehne die westliche Sanktionspolitik grundsätzlich ab und arbeite auf deren Beendigung hin.

Russland und in ähnlicher Weise auch China sind mit einer widersprüchlichen Situation konfrontiert: Auf der einen Seite sind sie selbst Opfer umfangreicher Sanktionen, die der seit Januar amtierende US-Präsident Joseph Biden nicht etwa lockern, sondern sogar weiter verschärfen will, um den Druck auf die beiden Staaten zu verstärken, die die bedeutendsten geopolitischen Gegner und Konkurrenten der kriselnden Supermacht Nummer eins sind.

Auf der anderen Seite »erwartet« die Biden-Administration aber, dass Russland und China ihr behilflich sein müssten, vermeintliche Problemstaaten wie den Iran und Nordkorea zu schwerwiegenden Zugeständnissen zu überreden oder aufgrund ihres wirtschaftlichen Einflusses sogar zu erpressen.

Die beiden Staaten widersetzen sich diesem Druck aus Washington nicht offen. Die ihnen aufgenötigte Vermittlerrolle sehen sie als Weg, um ihre Nützlichkeit zu demonstrieren und damit die USA von einem vollständigen Bruch abzuhalten. Dennoch ist nicht nur ihr Wille, sondern auch ihre Möglichkeit, in dieser Rolle etwas zu erreichen, begrenzt. Kontraproduktives Agieren der Europäer ist das letzte, was die Situation erleichtert.