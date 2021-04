»Betroffene stehen vor verschlossenen Türen«

Georg Wendt/dpa Ausgeschlossen: Coronabedingt schlossen die »Arbeitsagenturen« rasch ihre Eingangsbereiche für Betroffene (Hamburg, 30.3.2020)

Sie fordern die Öffnung der Eingangsbereiche der Jobcenter. Wo liegen derzeit die Probleme?

Die Probleme sind vielfältig. Eines ist, dass bei Beziehenden, die ihre Leistungen per Scheck erhalten, diese nicht immer ankommen. Diese Leute haben keine Möglichkeit, an ihr Geld zu kommen. Viele können sich auch besser ausdrücken, wenn sie den Mitarbeitern gegenüberstehen. Haftentlassene haben ein massives Problem, wenn sie sich nicht direkt vor Ort melden können. Auch Menschen, die gerade aus einer Therapie kommen, sind auf das Jobcenter angewiesen. Soziale Beratungsstellen sind momentan auch nur eingeschränkt geöffnet. Die Betroffenen können nirgendwo hin. Sie stehen vor verschlossenen Türen. Überall.

Wie läuft dann die Kommunikation?

Die Hotlinemitarbeiter vom Jobcenter können freundlich sein, aber selbst nicht aktiv werden. Sie geben die Vorgänge nur weiter. Für Menschen ohne Handy ist das besonders schwierig. Und falls man eines besitzt, braucht man darauf auch Guthaben. Häufig betrifft das Wohnungslose oder Haftentlassene. Online geht alles, aber die Betroffenen haben in den wenigsten Fällen die Möglichkeit dazu. Wie sollen solche Menschen Kontakt aufnehmen? Womit?

Menschen in betreutem Wohnen treffen ihre Sozialarbeiter nur wenige Male in der Woche. Diese kommen dann aber ebenfalls nicht an die eigentlichen Sachbearbeiter heran. Wir fordern daher, dass es eine direkte Möglichkeit gibt, mit den zuständigen Sachbearbeitern oder Teamleitungen zu sprechen, um Sachverhalte schnell zu klären.

Um welche Angelegenheiten geht es dabei?

Es handelt sich beispielsweise um Erstanträge auf Leistungen, Umzugsanträge, die ja auch gestellt werden müssen, wenn innerhalb der Stadt der Bezirk gewechselt wird. Dann muss auch wieder ein Neuantrag auf Leistungen gestellt werden. Auch Erstausstattungsgeld muss ja beantragt werden. Das Jobcenter setzt außerdem oft Fristen, um Unterlagen einzureichen.

Dabei ist dann der Zugangsnachweis ein Problem. Wären die Eingangszentren geöffnet, wäre das ganz einfach, doch so bleibt nur das Verschicken von E-Mails und Faxen, was nicht jeder kann. Und das Einlegen in den Hausbriefkasten ist nicht die sicherste Lösung, weil es keinen Beleg gibt.

Wie wirkt sich das konkret aus?

Ein Bekannter von mir bekommt beispielsweise seine Leistungen per Scheck. Der ging an die falsche, alte Adresse. Sein Sozialarbeiter benötigte dann annähernd zwei Wochen, damit er irgendwie an Geld kam. Er musste sich privat Unterstützung suchen. Denn auch die Tafeln verlangen meistens einen aktuellen Leistungsbescheid, den man natürlich nicht hat, wenn es Probleme mit dem Antrag gibt. Sie verlangen außerdem ein oder zwei Euro pro Abholung. Die hat man auch nicht, wenn man das Geld nicht bekommt.

Mein Bekannter hat dann per E-Mail einen Gutschein erhalten. Den musste er sich daraufhin erst mal von jemandem ausdrucken lassen. So etwas wäre mit einer Möglichkeit zur persönlichen Vorsprache ganz schnell vom Tisch.

Wie soll das während der Pandemie aussehen?

So ähnlich wie vor der Pandemie. Natürlich mit weniger Mitarbeitern. Auch bestimmte Zeitfenster wären möglich. Die Jobcenter sind mit der Begründung geschlossen, dass die Leute vor den Eingängen anstehen. Draußen. Im Supermarkt an der Kasse gibt es aber auch Schlangen, die Gefahr ist dort meiner Meinung nach nicht geringer. Es erschließt sich mir nicht, warum eine Öffnung nicht möglich ist. In der jetzigen Zeit könnte ja auch mit Schnelltests gearbeitet werden.

Haben Sie Pläne, wie sie dieses Ziel erreichen können?

Unsere Pläne liegen auf politischer Ebene. Wir möchten über die Bezirksfraktion Anfragen stellen und unser Anliegen auch in die Fraktionen des Abgeordnetenhauses tragen. Wir möchten das Thema publik machen, damit sich dem angenommen wird. Vielleicht auch bei Veranstaltungen, die man jetzt mit dem beginnenden Wahlkampf verbinden kann.