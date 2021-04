Getrennt ins Rennen

imago images/PanoramiC Er will »die Macht des Finanzkapitals« brechen: Fabien Roussel tritt für die französischen Kommunisten bei den Präsidentschaftswahlen an

Mit großer Mehrheit haben sich die Delegierten der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF) am vergangenen Wochenende in Paris für einen eigenen Kandidaten entschieden, der im Mai 2022 zur Präsidentschaftswahl antreten soll. Die 800 Delegierten der Nationalkonferenz beschlossen mit 73,57 Prozent der Stimmen, ihren Nationalsekretär Fabien Roussel gegen die Kandidaten der Rechten und den amtierenden Staatschef Emmanuel Macron ins Rennen zu schicken. Eine schwere Schlappe für den Anführer der parlamentarischen Linken, Jean-Luc Mélenchon. Der Chef der Formation La France Insoumise (LFI) hatte seine Kandidatur bereits im vergangenen November verkündet und offenbar gehofft, die Kommunisten damit ein drittes Mal – nach 2012 und 2017 – in seine Gefolgschaft zu zwingen. Gemeinsames Ziel der Kommunisten und aller konkurrierenden linken Parteien Frankreichs muss es nach Roussels Ansicht sein, »das Duell Macron gegen Marine Le Pen zu verhindern, das niemand will«.

Junge Generation erreichen

Dies wäre nach Meinung der unterlegenen Minderheit der PCF-Konferenz nur mit einem gemeinsamen Kandidaten möglich – auch wenn dieser Mélenchon heißen sollte. Ein Standpunkt, den in den Jahren zuvor vor allem der im November 2018 abgewählte und durch Roussel ersetzte Pierre Laurent lange erfolgreich verteidigt und durchgesetzt hatte. Inzwischen will der PCF vor allem Boden bei der jungen Generation zurückgewinnen, den er seit 2017 in erster Linie an Marine Le Pen und ihren faschistischen Rassemblement National (RN) verloren hatte. Von der Pariser Tageszeitung Libération beim Meinungsforschungsinstitut IFOP in Auftrag gegebene Umfragen hatten jüngst ergeben, dass der RN in der Gunst junger Wähler im Alter zwischen 25 und 34 Jahren mit mehr als 30 Prozent weit vor allen anderen Parteien liegt.

Der PCF, sagte Roussel nun, werde mit seiner Kandidatur »nichts vom Potential der Linken subtrahieren«, sondern werde deren »Vielfalt etwas hinzufügen«. Es gelte, »die Macht des Finanzkapitals zu brechen und sie an das Volk zurückzugeben«. Macron bereite dagegen schon jetzt »neue Opfer« für die Bevölkerung vor, »im Namen der Staatsschulden, die um jeden Preis zurückgezahlt werden müssten«. Die Hoffnung der Delegierten und der Partei fasste Roussel in den Worten zusammen: »Die Präsenz eines Kommunisten im Rennen um den Élysée wird die Ausgangslage verändern, den Einfluss der Kommunisten und damit der gesamten Linken stärken, sie wird eine Dynamik im Dienst einer neuen Mehrheit entfalten, die reich ist in ihrer Vielfalt.«

Roussels Kandidatur muss am Wochenende vom 7. bis 9. Mai von den Mitgliedern des PCF in einer Urwahl bestätigt werden, was in der Partei allgemein als Formsache bezeichnet wird. Auf Einladung des Grünen Yannick Jadot – einer der möglichen Kandidaten des Europe Écologie – Les Verts (EELV) für 2022 – werden sich am kommenden Wochenende Vertreter der gesamten französischen Linken in Paris treffen, um irgendwie eine gemeinsame Strategie gegen den rechten Block mit Macron an der Spitze zu finden. Erwartet werden Anne Hidalgo, Bürgermeisterin in Paris und eventuelle Kandidatin des Parti Socialiste (PS), der grüne Bürgermeister von Grenoble, Eric Piolle – auch er ein möglicher Kandidat –, der bisher letzte, bei der Wahl 2017 kläglich untergegangene PS-Präsidentschaftskandidat Benoît Hamon sowie natürlich Roussel.

Bittere Erkenntnis

Der stellte am Wochenende klar: »Mein Feind ist das Finanzkapital; meine Gegner sind die Rechte und die extreme Rechte.« Seine bittere Erkenntnis, die er auch als Grund für seine Kandidatur anführt: »Die Linke hat noch nie eine Präsidentschaftswahl gewonnen, wenn sie sich zur ersten Runde vereinigt hatte. Der Zusammenschluss erfolgt beim zweiten Durchgang, und zwar hinter der Formation, die die meisten Stimmen holte.« Das werden, in Betrachtung vergangener Wahlergebnisse, wohl nicht die Kommunisten sein.