Wettbieten bei Wiederaufbau

Hintergrund: BRD kauft sich ein

Deutschland will mehr Verantwortung übernehmen. Mit Hilfe der EU kann die BRD sich in fast alle Richtungen ausdehnen, kann anderen EU-Staaten Vorschriften machen, und weiß darüber hinaus – in Afghanistan, im Irak, am Horn von Afrika, in Mali und demnächst auch noch im südchinesischen Meer – die NATO an ihrer Seite.

Bei der UNO hat Berlin sich eingekauft. In Kriegs- und Krisengebieten wie Syrien oder Jemen bezahlt die Bundesregierung höchste Summen an humanitärer Hilfe. Bei der gemeinsamen Geberkonferenz von EU und UNO zu Syrien kam Ende März von den 5,3 Milliarden Euro rund ein Drittel, nämlich 1,7 Milliarden Euro, aus Berlins Schatztruhen.

Um seinen Lebensstil zu halten, muss Deutschland mehr in immer weiter entfernt liegenden Ländern unternehmen. Dafür hat die EU das Konzept der »Nachbarschaft« erfunden, die Bertelsmann-Stiftung beschreibt in ihrem Projekt »Strategien für die EU-Nachbarschaft«, worum es dabei geht. Das Nachbarschaftsprojekt sei eine »Antwort auf Krisen und Konflikte«, heißt es da. Diese wirkten destabilisierend auf die EU und ihre Mitgliedstaaten. »Wir wollen Lösungsvorschläge dafür entwickeln, wie eine Europäische Nachbarschaftspolitik effektiv auf Transformationsprozesse in den Nachbarländern einwirken kann, so dass Sicherheit, Stabilität und Wohlstand für alle Seiten erhöht werden.« Es gehe um »Transformation« im Sinne der EU.

Die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) bezieht sich aktuell auf Ägypten, Algerien, Israel, Jordanien, den Libanon, Libyen, Marokko, Palästina, Syrien und Tunesien. In ihrem Konzept von 2015 spricht Brüssel von »Partnerländern«, obwohl die syrische Wirtschaft seit Jahren durch einseitige Sanktionen der EU blockiert wird. Palästina ist zugunsten der deutschen Staatsräson gegenüber Israel zu einer entrechteten Statistenrolle verurteilt, und nicht nur dem Libanon werden Vorschriften gemacht, wer in seiner Regierung etwas zu sagen haben soll und wer nicht. (kl)