Gewerkschaft UFO wählt neuen Vorstand

Mörfelden-Walldorf. Die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiterorganisation (UFO) hat ihre Mitglieder aufgerufen, einen neuen Vorstand zu wählen. Die Abstimmung soll an diesem Mittwoch online geschehen, wie die Gewerkschaft am Wochenende in Mörfelden-Walldorf mitteilte. Ein Ergebnis soll am darauffolgenden Donnerstag vorliegen. Für die sieben Sitze stellen sich zehn Kandidaten zur Wahl, darunter die bisherige Vorsitzende Anja Bronstert. Den Vorsitzenden oder die Vorsitzende wählt das Gremium dann aus seiner Mitte. Sie könne sich vorstellen, das Amt auch weiterhin auszuüben, sagte Bronstert der Nachrichtenagentur dpa. (dpa/jW)