Schrittweise Automatisierung

imago images/kirill4mula Die Zukunft: Roboter aus dem 3-D-Drucker

Roboter und 3-D-Drucker sind in der Industrie immer weiter verbreitet. Wie das Statistische Bundesamt am Montag anlässlich der Eröffnung der digitalen Hannover-Messe mitteilte, stieg sowohl der Einsatz von Robotern als auch von 3-D-Druckern in den vergangenen Jahren an.

Laut Statistischem Bundesamt setzten im Jahr 2020 sechs Prozent aller Unternehmen ab zehn Beschäftigten Roboter ein. 3-D-Drucker wurden in sieben Prozent der Konzerne verwendet. Verglichen mit dem Jahr 2018, ergibt sich damit bei Robotern eine Steigerung um einen Prozentpunkt, bei 3-D-Druckern um zwei Prozentpunkte.

Das verarbeitende Gewerbe ist der Wirtschaftsbereich, in dem Roboter am häufigsten zum Einsatz kommen. Hier werden bei Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten inzwischen in knapp jedem fünften Unternehmen Roboter eingesetzt – der Anteil stieg seit 2018 von 16 auf 19 Prozent.

Der Digitalverband Bitkom erklärte, 3-D-Druck könne gerade auch in Krisenzeiten Vorteile haben und verwies neben der Coronapandemie auch auf die Havarie eines Containerfrachters im Suezkanal. Eine Bitkom-Umfrage unter 551 Industrieunternehmen ab 100 Beschäftigten im Februar und März dieses Jahres ergab demnach, dass 38 Prozent 3-D-Druck als wirksames Mittel gegen Unterbrechungen der Lieferketten sehen. (AFP/jW)