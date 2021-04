Funkloch über BRD wird kleiner

Michael Gstettenbauer/imago images Strahlungen in alle Richtungen: Mobilfunkmasten in Düsseldorf (8.4.2021)

Vodafone hat in Deutschland Teile seines 5G-Mobilfunknetzes auf die nächste Entwicklungsstufe umgestellt, die ohne die Vorgängertechnik LTE auskommt. »Als erster Netzbetreiber legen wir bei 5G die LTE-Stützräder beiseite und starten mit einem 5G-Kernnetz«, sagte der Deutschlandchef von Vodafone, Hannes Ametsreiter, am Montag. Die neue Version »5G Standalone« zeichnet sich vor allem durch äußerst kurze Datenlaufzeiten aus. Die geringe Latenzzeit ist zum einen für kommerzielle Anwender interessant, die damit beispielsweise aus der Ferne technische Geräte ohne jeden Verzug steuern können, wie etwa Bagger.

Private Nutzer profitieren etwa bei Onlinecomputerspielen von den kurzen Datenlaufzeiten, weil sie ohne Verzug reagieren können. Bei längeren Laufzeiten sind die Gamer im Nachteil, weil sie beispielsweise in einem »Egoshooter«-Spiel vom Gegner längst abgeschossen wurden, bevor ihre Reaktion in dem Spiel technisch umgesetzt wird. Mit einer geringen Latenz werden auch Anwendungen der »Augmented Reality« erleichtert, bei der virtuelle Inhalte in eine reale Umgebung in Echtzeit eingeblendet werden.

Vodafone ist nicht der einzige Provider, der sich mit dem Thema auseinandersetzt: Die Deutsche Telekom testet »5G Standalone« bereits seit Februar in Garching bei München, hat bislang aber noch keinen größeren Livebetrieb in der Fläche angekündigt. Wettbewerber Telefónica (O2) hat den Start des »reinen« 5G-Betriebs für dieses Jahr in Aussicht gestellt.

Der Ausbau von »5G Standalone« bei Vodafone betrifft alle Mobilfunkstationen in Deutschland im 3,5-Gigahertz-Bereich. Das sind rund 1.000 Antennen in 170 Städten und Gemeinden. Die bislang verfügbaren 5G-Netze setzen nur eine abgespeckte Version des ultraschnellen Übertragungsstandards um. Mit dem Ausbau des 5G-Netzes bei allen 3,5-GHz-Stationen geht Vodafone in Vorleistung, denn zu Beginn wird nur eine kleine Zahl Anwender davon profitieren können. Bislang unterstützen nur wenige Smartphones wie das »Oppo Find X3 Pro« den neuen Standard. Dazu muss allerdings die Software des Gerätes aktualisiert werden. Jedoch werden auch Modelle von Samsung, Huawei und anderen Herstellern erwartet, die »5G Standalone« nutzen können.

Der chinesische Technologiekonzern Huawei hält zwar weltweit die meisten 5G-Patente, wird aber von einer Reihe von Staaten, wie den USA, Großbritannien und Schweden, vom 5G-Aufbau ausgeschlossen. Auch der französische Verfassungsrat hat Anfang Februar Auflagen für Huawei gebilligt. Die Bundesregierung plant ebenfalls mit dem »Sicherheitsgesetz 2.0«, Vorgaben für »kritische Infrastrukturen« einzuführen. So sollen Hersteller von Komponenten eine Erklärung zu ihrer Vertrauenswürdigkeit abgeben, und das Innenministerium soll den Einsatz untersagen können.

Huawei hat indessen am 16. März beschlossen, Lizenzen für seine patentgeschützte 5G-Technologie in großem Stil an andere Smartphonehersteller zu vergeben. Mit der Veröffentlichung des Lizenzmodells für die eigene Technologie wolle Huawei der Branche eine transparentere Kostenstruktur geben, sagte Song Liuping, Chefjustititar des Konzerns. Dieser Schritt werde die Unternehmen bei ihren Investitionsentscheidungen für 5G und die digitale Transformation unterstützen.(dpa/AFP/jW)