Gewichtige Vorhaben

Bernd von Jutrczenka/dpa Will mit Programm soziale Ungleichheit in der BRD beseitigen: Linke-Kovorsitzende Janine Wissler (Berlin, 27.2.2021)

Für nicht weniger als einen »sozialökologischen und friedenspolitischen Politikwechsel« will die Partei Die Linke im Bundestagswahlkampf eintreten. »Wir wollen einen politischen Neuanfang in unserem Land«, heißt es im Entwurf für ein Programm zur Bundestagswahl, das die Kovorsitzenden Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow am Montag in Berlin vorstellten. Hennig-Wellsow bezeichnete das 147seitige Papier, das ein Onlineparteitag im Juni beschließen soll, als »ein linkes, modernes, radikales, aber tatsächlich auch realistisches Programm«. Es atme »den Geruch der Freiheit«. Das Programm basiert auf einem im Fe­bruar publizierten Entwurf der früheren Parteichefs Bernd Riexinger und Katja Kipping, der am vergangenen Wochenende bei einer Onlinekonferenz des Parteivorstandes überarbeitet worden war.

Wissler nannte als ein Ziel des Programms die Beseitigung der sozialen Ungleichheit. Es reiche nicht, nach dem Ende der Coronapandemie »einfach zur Normalität zurückzukehren«. »Von Arbeit muss man leben können«, sagte die Linke-Kochefin. Daher fordere ihre Partei die Abschaffung der Leiharbeit und des Niedriglohnsektors, der einer der größten in Europa sei. Hennig-Wellsow betonte die Forderung nach einer Abschaffung von Hartz IV, das durch eine »bedarfsgerechte und sanktionsfreie individuelle Mindestsicherung« ersetzt werden soll. »Um sicher gegen Armut zu schützen«, müsse diese 1.200 Euro betragen. Als »Zwischenschritt« bis zur Einführung der Mindestsicherung schlägt das Programm die sofortige Erhöhung der Grundsicherung auf 658 Euro vor sowie für die Dauer der Pandemie einen pauschalen Mehrbedarfszuschlag von 100 Euro.

Als weiteren Schwerpunkt des Entwurfs nannte Wissler die Wohnungspolitik. »Bauen, bauen, bauen« – wie es vor allem die Union propagiert – sei keine Lösung für die Wohnungsnot, solange im Immobiliensektor »wenige große Konzerne Reibach machen«. Das Programm fordere zwar den Bau von 250.000 Sozialwohnungen pro Jahr, spreche sich allerdings auch für die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen wie Deutsche Wohnen und Vonovia aus. Auch der steuerpolitische Abschnitt im Programm hat eine klare soziale Ausrichtung. Hennig-Wellsow verwies auf die Forderung nach einer Wiedereinführung der 1997 abgeschafften Vermögenssteuer, die allein rund 70 Milliarden Euro einbringen würde. Sie solle bei einem Vermögen von einer Million Euro mit einem Prozent beginnen und bis 50 Millionen Euro auf fünf Prozent ansteigen.

Um der wachsenden Kriegsgefahr zu begegnen, plädiert der Programmentwurf für Abrüstung und ein Verbot von Waffenexporten, wie Wissler ausführte. Wenn die BRD tatsächlich mehr Verantwortung übernehmen wolle, müsse sie als erstes aufhören, »Waffen in alle Welt zu exportieren«, sagte sie. Der Verteidigungshaushalt solle jedes Jahr um zehn Prozent reduziert werden. Die Einsätze der Bundeswehr im Ausland wolle ihre Partei beenden, so Wissler, »und selbstverständlich keine neuen« beginnen.

Der Entwurf war am Wochenende vom Parteivorstand bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme angenommen worden. Die Gegenstimme kam von Thies Gleiss, einem der Sprecher der Parteiströmung »Antikapitalistische Linke« (AKL). In einer gemeinsam mit Vorstandskollegin Birgül Tut im Internet veröffentlichten Stellungnahme kritisiert Gleiss den Text als »eine Ansammlung von Detailforderungen, die ohne erkennbares System aneinandergereiht werden«. Der Entwurf könne »aufgrund seiner Machart gar nicht dem Tempo der aktuellen Coronakrise standhalten«.

Wenig überraschend wurden Wissler und Hennig-Wellsow bei der Pressekonferenz am Montag nach dem Streit um das neue Buch von Sahra Wagenknecht gefragt, die am Sonnabend auf Platz eins der Wahlliste des Landesverbandes NRW gewählt worden war. Auf die Frage, ob sie meine, dass Wagenknecht mit den im Buch geäußerten Thesen noch auf dem Boden des Wahlprogramms stehe, erklärte Wissler, sie habe das Buch noch nicht gelesen. Sie gehe aber davon aus, dass jeder, der für die Partei in den Bundestag einziehen wolle, auf dem Boden sowohl des Wahl- als auch des Grundsatzprogramms der Partei stehe.