Sondersitzung zu KSK-Skandal

Bernd von Jutrczenka/dpa Noch redselig: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (l., CDU) zu Beginn der Ausschusssitzung am Montag in Berlin

Mit der »Munitionsaffäre« beim Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr hat sich am Montag der Verteidigungsausschuss des Bundestags in einer nicht-öffentlichen Sondersitzung befasst. Dabei sollte es vor allem um die Verantwortung von Vorgesetzten für die Zustände in der Einheit gehen. Auch Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sollte mehrere Stunden lang Rede und Antwort stehen. Vertreter der Opposition äußerten vor Beginn der Sondersitzung, die bei jW-Redaktionsschluss noch andauerte, ernste Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Ministerin.

Es brauche »sehr viel Phantasie«, um Kramp-Karrenbauer zu glauben, dass sie von der im Mittelpunkt der Affäre stehenden »Amnestie«-Aktion erst Monate später erfahren haben soll, sagte Ausschussmitglied Tobias Lindner (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag gegenüber Welt. »Sollte sich herausstellen, dass Kramp-Karrenbauer nicht die Wahrheit gesagt hat und doch über die Munitionsamnestie Bescheid wusste, dann sind ihre Tage als Verteidigungsministerin gezählt«, urteilte Lindner wenige Monate vor dem Ende der aktuellen Legislaturperiode.

Friedensaktivisten protestierten anlässlich der Sondersitzung am Montag vor dem Reichstagsgebäude und forderten die Auflösung des KSK. Teil der Aktion war auch eine »Amnestie«-Box. Im Frühjahr 2020 konnten KSK-Soldaten bei einer Sammelaktion straffrei Munition zurückgeben, die zuvor entwendet oder nach Schießübungen nicht zurückgebracht wurde. Gegen KSK-Kommandeur Markus Kreitmayr laufen deswegen sowohl dienstrechtliche als auch staatsanwaltliche Ermittlungen. Der Brigadegeneral blieb aber zunächst im Amt. Bei der Aktion wurden nach Bundeswehrangaben weit mehr als 40.000 Schuss Munition gesammelt. Kramp-Karrenbauer soll davon erst Monate später nach Presseberichten im Februar erfahren haben.

Brigadegeneral Kreitmayr kommt zudem eine Schlüsselrolle bei der geplanten »Reform« des KSK zu, die Kramp-Karrenbauer im vergangenen Jahr nach mehreren neonazistischen Vorfällen bei der Einheit eingeleitet hatte. Die Bundesregierung hatte einen Gesetzentwurf »zur intensivierten erweiterten Sicherheitsüberprüfung« von Soldatinnen und Soldaten sowie Reservistinnen und Reservisten in den Bundestag eingebracht. Der soll sich damit an diesem Donnerstag ab 22.30 Uhr befassen, wie es auf der Internetseite des Parlaments heißt. (dpa/jW)