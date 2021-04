Anton Vaganov/REUTERS

Exakt 60 Jahre nach dem ersten Flug eines Menschen ins All hat Russland am Montag seinen Nationalhelden Juri Gagarin gefeiert. In St. Petersburg wurde beispielsweise das Porträt des Kosmonauten auf eine Zugbrücke projiziert (siehe Foto). Zudem kamen aus dem Weltall Grüße von der derzeitigen »Sojus«-Expedition, die am Freitag mit zwei Russen und einem US-Astronauten an Bord die Internationale Raumstation (ISS) erreicht hatte. Kosmonaut Oleg Nowizki lobte von der ISS aus Gagarins »legendäre 108 Minuten, die zu einem Beispiel für Heldentum geworden sind«. (AFP/jW)