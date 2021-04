Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa »Wie soll man das den Kindern und Jugendlichen vermitteln?« Das Training bleibt bei kleinen Vereinen verboten

Als vierfacher Vater wissen Sie, was der sportliche Stillstand gerade für Kinder und Jugendliche bedeutet. War das eine der Triebfedern für Sie, ein »Bündnis Amateursport Sachsen« ins Leben zu rufen?

Ja, natürlich hat das auch seinen Teil dazu beigetragen. Das Coronavirus hat den Alltag, unsere Lebensweise und damit auch den Bezug zum Vereinssport sehr verändert. Darunter leiden die kleinen und großen Aktiven genauso wie die Vereine. Neben den vereinsübergreifenden Auswirkungen der pandemiebedingten Schließungen der Sportanlagen, wie beispielsweise massiver Mitgliederschwund, treibt uns vor allem die wachsende Ungleichbehandlung von Amateur- bzw. Breitensport und dem Leistungssport um, insbesondere beim Nachwuchs. Es ist doch fatal, eine »Zweiklassengesellschaft« zu forcieren und damit den Existenzkampf für sämtliche Amateur- und Breitensportvereine durch eine fortschreitende Bevorzugung exklusiver Anspruchsgruppen zusätzlich zu erhöhen.

Sie meinen, Bindungen und die Verbindungen im Sport gehen verloren?

Ja, so könnte man das sagen. Wie sollen Trainer und Ehrenamtliche den Kindern und Jugendlichen an der Basis vermitteln, dass sie noch nicht wieder trainieren dürfen, während die ­U19-, U17- bzw. U15-Altersgruppen von Nachwuchsleistungszentren dieses Privileg längst erhalten haben? Wie sollen die kleineren, finanziell ohnehin arg gebeutelten Vereine den dadurch verstärkten Mitglieder- und Sponsorenschwund noch ausgleichen? Was sind die erarbeiteten und zugelassenen Hygienekonzepte wert, wenn sie nicht angewendet werden dürfen? Das Virus differenziert nicht zwischen Vereinsfarben.

Gründungsmitglieder waren vor gut einem Monat acht Vereine: der SC Einheit Bahratal-Berggießhübel, Soccer for Kids, der SV Grün-Weiß Elstra, der SC Freital, die Ostsächsische Nachwuchs- und Fußballakademie, der ESV Lok Pirna, der VfL Pirna-Copitz und der Thonberger SC. Sind inzwischen weitere hinzugekommen?

Aktuell umfasst der offene Zusammenschluss 115 Vereine mit zirka 45.000 Mitgliedern. So erfreulich dieser schnelle und enorme Zuwachs im Rahmen der Initiative auch ist, so erschreckend führt diese Zahl aber auch vor Augen, welcher Existenzkampf sich an der sportlichen Basis gerade abspielt. Das zu kommunizieren, mit Verbänden und Entscheidungsträgern konstruktiv nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen und natürlich auch Pläne zu skizzieren, wie mit den gegenwärtigen Herausforderungen umgegangen werden könnte, ist unsere gemeinsame Aufgabe.

Warum braucht es ein solches Modell im Vereinssport parallel zu den Strukturen des organisierten Sports und jenseits etwa des Landessportbundes?

Wir sehen uns nicht in Konkurrenz zum organisierten Sport und zu den Verbänden, im Gegenteil. Wir zeigen auf, dass es da eine ganz breite Basis gibt, welche nicht nur bereit ist, Hygienekonzepte zu entwickeln und auch einzuhalten, sondern darüber hinaus in der Lage ist, vereinsübergreifende Lösungen mitzuentwickeln, die nicht nach Leistungs- und Breitensport unterscheiden. Der Amateur- und Freizeitsport ist die Basis für den Leistungssport, nicht umsonst wird unsere Initiative auch von professionellen sächsischen Vereinen unterstützt, beispielsweise Dynamo Dresden oder den Volleyball-Damen des Dresdner SC.

Was hat das Bündnis bisher bewirken können?

Wir sind inzwischen in direkten Gesprächen mit der Politik. Ansprechpartner ist dabei insbesondere der sächsische Innenminister Roland Wöller. Das gibt uns die Möglichkeit, unsere vereinsübergreifenden Schwerpunkte in regelmäßigen Videokonferenzen zu kommunizieren und gemeinsam über realistische Lösungsansätze zu diskutieren. Das ist unseres Erachtens eine völlig neue Qualität.