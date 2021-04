Mafia gut im Geschäft

Lucas Jackson/REUTERS Zuviel heiße Luft: An der Wall Street droht der große Knall

Die Einschläge an den Finanzmärkten kommen näher. Mit den Worten von Nouriel Roubini, der als einer von nur wenigen vor dem Platzen der Blase 2008 gewarnt hatte und deshalb in der Branche als Untergangsprophet »Dr. Doom« bezeichnet wird: »Was wir sehen, ist Überschwenglichkeit, Blasen, Risikobereitschaft und steigende Verschuldung.« Das sagte der US-Ökonom, der an der New Yorker Leonard N. Stern School of Business lehrt, am vergangenen Dienstag gegenüber Bloomberg TV. »Viele Akteure im Markt haben zu viele Schulden und zuviel Risiko auf sich genommen, und bei einigen wird das nicht gutgehen.« Es gebe viele Parallelen zu den geplatzten Finanzblasen von 1929 oder der New Economy-Krise von 2000. Insbesondere vom Boom bei »SPAC«-Börsenmänteln (siehe jW vom 22. Februar) und einigen Hedgefonds gehe die größte Gefahr aus, warnte Roubini.

Hedgefonds als Blackbox

Vorbote der kommenden Börsenkrise war der Zusammenbruch des US-Hedgefonds Archegos Capital, der Ende März unter anderem den Großbanken Credit Suisse und Nomura Milliardenverluste eingebrockt hatte (siehe jW vom 30. März). Die Branche schwimmt im Geld. Laut US-Börsenaufsicht SEC hielt sie Ende des dritten Quartals 2020 Vermögenswerte von mehr als acht Billionen US-Dollar (6,7 Billionen Euro). Fast doppelt soviel wie 2012, als in den Vereinigten Staaten eine Meldepflicht für Hedgefonds eingeführt wurde, berichtete die Neue Zürcher Zeitung am 4. April. Die Pleite von Archegos Capital kam plötzlich. Denn sogenannte Familienbetriebe sind in den USA ausgenommen von Meldepflichten. Bedingung ist nur, dass das Vermögen vom Gründer des Fonds verwaltet wird. Von den Verlusten in Höhe von fast 20 Milliarden US-Dollar, die das Enfant terrible der Finanzfamilie, Fondschef Bill Hwang, Ende März verzockt hatte, wussten die Behörden deshalb erst, als es zu spät war.

Auch sonst bleiben Hedgefonds für Wirtschaftsprüfer eine Blackbox. In den USA müssen sie nur die »lang«-Positionen (»long«) in den Bilanzen ausweisen. Also nur die Wertpapiere, die sie tatsächlich gekauft haben und besitzen. Die »kurzen«-Positionen (»short«) werden hingegen in den Bilanzen nicht ausgewiesen. Sie umfassen in der Regel den Verkauf von Aktien und Anleihen in Erwartung sinkender Preise, um sie später für weniger Geld zurückzukaufen. Im Fall von Archegos Capital wird das Problem deutlich. Hwang gab an, über rund zehn Milliarden US-Dollar an »langen« Positionen zu verfügen, setzte aber mit rund 50 Milliarden Dollar auf fallende Kurse – eine Wette, die er verlor.

Playboy und Kaugummi

An den Börsen wird derzeit fast alles gehandelt. Spekulanten haben mit »SPACs« (Special Purpose Acquisition Company) ein Instrument aufgelegt, mit dem sie Geld von Anlegern einsammeln, um damit auf Unternehmensjagd zu gehen. Die Börsenmäntel sind große Private-Equity-Fonds, die Firmen übernehmen, binnen zwei Jahren auf Rendite treiben und an die Börse bringen wollen. Die Investoren wissen oft nicht mal, welches Unternehmen filetiert werden soll. Die Coronakrise ist ein Fest für die Fonds. Laut Zahlen des Branchendienstes Spacresearch.com sammelten im vergangenen Jahr Spekulanten rund 83 Milliarden US-Dollar ein und brachten in den USA 250 Börsenmäntel aufs Parkett. Dieses Jahr treibt die Spekulation Blüten: Bereits in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 wurden in den Vereinigten Staaten 298 SPAC-Erstnotierungen mit einem Volumen von 97 Milliarden Dollar gemeldet.

Besonders vertrauenerweckend sind die Finanzinstrumente nicht. Laut US-Börsenaufsicht scheitern rund zehn Prozent der SPACs. Unter ihnen tummeln sich die üblichen Verdächtigen. So hat der Büroraumvermittler Wework am 26. März rund anderthalb Jahre nach seinem spektakulär gescheiterten Börsengang doch noch einen Weg an den Aktienmarkt gefunden. Das Unternehmen hatte eigentlich 2019 mit großem Tamtam sein Börsendebüt geben wollen, doch die Pläne scheiterten in einem großen Debakel. Der japanische Technologieinvestor Softbank war im großen Stil bei Wework eingestiegen, das Startup wurde mit 47 Milliarden US-Dollar bewertet. Doch aus dem Börsenprospekt von Wework ging hervor, dass das Geschäftsmodell auf Pump basierte und das Unternehmen von den angestrebten Einnahmen noch weit entfernt war (siehe jW vom 5.10.2019). Während der Pandemie ist Bürovermietung nicht gerade ein Wachstumssektor. An der Börse stellten sich zudem in den letzten Wochen ein so seriöser Titel wie das »Herrenmagazin« Playboy ein, die Sportwettenplattform Draftkings oder der als Hersteller von Baseballsammelkarten, Fußballstickeralben und der Kaugummimarke Bazooka bekannte Konzern Topps.

Die Großen gewinnen

Die größten Gewinner sind wie immer die Großen. Laut Professor Michael Klausner von der Universität Stanford kassieren vor allem die sogenannten Sponsoren der SPACs. Sie finanzieren die ersten Einlagen und erhalten meist 20 Prozent der Anteile an den Börsenmänteln, bevor weitere Investoren an Bord gehen, berichtete dpa am vergangenen Dienstag. Das meiste Geld komme von Hedgefonds, die am Markt auch als »SPAC-Mafia« bekannt seien. Sie stiegen frühzeitig zu lukrativen Konditionen beim Börsengang ein. Klausner zufolge erzielten sie zwischen Januar 2019 und Juni 2020 durchschnittlich 500 Prozent Rendite. Auch die großen Fonds, sogenannte institutionelle Anleger, schnitten demnach gut ab. Die meisten Anleger mit Aktien von Unternehmen, die über SPAC-Fusionen an die Börse gingen, erlitten hingegen Verluste: Im Schnitt büßten ihre Anteile nach den ersten sechs Monaten zwölf Prozent an Wert ein, obwohl der Aktienmarkt insgesamt kräftig zulegte. Für Klausner ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Masse der SPAC-Aktionäre versteht, wie sehr sie durch die Struktur der Finanzvehikel benachteiligt wird. Was dann passiere, sei klar: »Die SPAC-Blase wird platzen.«

Auch die Deutsche Bank, die ihr Investmentbanking wieder ausbaut, mischt kräftig mit. Das Geldhaus zähle zu den großen Gewinnern des Booms und greife mehr Deals ab als große US-Konkurrenten wie die Bank of America oder J. P. Morgan Chase, berichtete der Finanzdienst Bloomberg am 16. März. SPACs eigneten sich in vielerlei Hinsicht perfekt für das neue reduzierte Aktienmodell der Deutschen Bank: Sie erforderten keine langen Werbemaßnahmen und kämen ohne große Teams von Analysten aus. Das Finanzinstitut ist in diesem Jahr der fünftgrößte SPAC-Arrangeur weltweit, nach dem achten Platz im Jahr 2020. Wieder so eine Parallele zu großen Finanzkrisen. Wenn die Blase platzt, ist die Deutsche Bank immer ganz vorne mit dabei.