imago/Michael Trammer Erkennungszeichen türkischer Faschisten: Der sogenannte Wolfsgruß

Zum Angriff türkischer Faschisten auf eine Kundgebung in Hamburg erklärte die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft am Sonntag:

Unter der Devise »Alle zusammen gegen den Faschismus« fanden am Sonnabend europaweit Kundgebungen gegen das Verbotsverfahren der Oppositionspartei Demokratische Partei der Völker (HDP) und gegen die Aufkündigung der Istanbul-Konvention durch die Türkei statt. Die weltweit geführte Kampagne verfolgt das Ziel, Kräfte zu bündeln und eine Einheitsfront gegen faschistische Positionen zu bilden. Am Rande der vom »Bündnis demokratischer Kräfte in Europa« initiierten Kundgebung auf dem Hamburger Gänsemarkt ist es am Samstag zu einer Provokation türkischer Faschisten gekommen. Einer von ihnen drohte den Demonstrierenden mit einem Messer. Während der Zusammenkunft ertönte von einer nahegelegenen Baustelle zunächst das nationalistische Lied »Ölürüm Türkiyem« (deutsch: »Ich sterbe für meine Türkei«). Bald darauf erschienen Männer in Arbeitskleidung und zeigten den »Wolfsgruß«, das Erkennungszeichen der rechtsextremen türkischen »Grauen Wölfe«. Die Angreifer stürmten in die Kundgebung, griffen Teilnehmer:innen an. Einer der Angreifer zog ein Messer. Ein Polizeibeamter reagierte, indem er seine Dienstwaffe gegen den rechtsextremen Angreifer richtete.

Dazu Cansu Özdemir, Vorsitzende der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft: »Wir verurteilen den gefährlichen Angriff der türkeistämmigen Faschisten und erklären uns solidarisch mit den Demonstrierenden und dem ›Bündnis demokratischer Kräfte in Europa‹. Wieder einmal zeigt sich, wie groß die Gefahr für Oppositionelle in Deutschland durch türkische Extremisten ist. Der verlängerte Arm Erdogans reicht bis nach Hamburg, und die Verfolgung Oppositioneller macht keinen Halt vor den Grenzen Deutschlands. Die Gefahr für Oppositionelle aus der Türkei und Kurdistan wird bis heute immer wieder von den deutschen Sicherheitsbehörden und der Politik ignoriert und verharmlost. Damit muss endlich Schluss sein!«

Die VVN-BdA Niedersachsen und der DGB-Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt veranstalten am Sonntag, 18.4., auf dem sowjetischen Kriegsgefangenenfriedhof in Bergen-Belsen/Hörsten eine Mahn- und Gedenkveranstaltung anlässlich des 76. Jahrestags der Befreiung des KZ Bergen-Belsen und der sowjetischen Kriegsgefangenen. In einer Pressemitteilung der VVN-BdA vom Sonntag heißt es dazu:

Ab 13 Uhr sind Redebeiträge unter anderem von dem Journalisten und Mitherausgeber der Zeitschrift Ossietzky Rainer Butenschön, von dem Gewerkschaftssekretär der IG Metall Celle Joachim Fährmann und von Hans-Dieter Braun, DGB-Kreisverbandsvorsitzender Heidekreis, vorgesehen. Außerdem wird ein Grußwort der Ehrenvorsitzenden der VVN-BdA, Esther Bejarano, verlesen. Angefragt sind weiterhin Beiträge von Vertreter/innen der belarussischen Botschaft und des Generalkonsulats der Russischen Föderation. Jugendliche der »Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken« werden sprechen.

Durch das Programm, das musikalisch von der Gruppe »Agitprop Hannover« begleitet wird, führt die Sprecherin der VVN-BdA Niedersachsen, Mecki Hartung. Am Ende der Veranstaltung ist noch die Übergabe von Nelken und Mitgliedsbüchern an die neuen Mitglieder geplant, die seit dem Entzug der Gemeinnützigkeit der VVN-BdA der niedersächsischen Vereinigung beigetreten sind.

Infos: kurzelinks.de/hoersten