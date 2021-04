Vielfalt und Reife

Tut.By via REUTERS Der Staatspräsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, spricht vor der Frauengewerkschaft in Minsk (September 2020)

Der belarussische Staatspräsident Alexander Lukaschenko sieht sich zu zumindest verbalen Konzessionen an die Forderung nach Korrekturen am politischen System veranlasst. Hatte er bisher schon mehrfach erklärt, keine weitere Amtszeit anzustreben und auch keine politischen Posten für seine Söhne vorzusehen, so äußerte er sich jetzt auch zur Frage von Veränderungen im Parteiensystem.

Bei einer Besprechung mit Juristen am Donnerstag machte Lukaschenko aber deutlich, dass er an das Thema Parteienvielfalt mit großer Vorsicht herangeht. Das Land sei »nicht reif« für politischen Pluralismus, so Lukaschenko. Außerdem habe man zu Perestroika-Zeiten gesehen, wohin die Parteienvielfalt geführt habe. Lukaschenko bestritt, dass es in der Gesellschaft ein großes Bedürfnis nach neuen Parteien gebe.

Schwaches Parlament

Gegenwärtig existieren in Belarus 15 zugelassene Parteien, die jedoch im politischen Leben des Landes keine große Rolle spielen. Das hängt auch mit der relativen Bedeutungslosigkeit des belarussischen Parlaments gegenüber der Institution des Präsidentenamts zusammen. Da Lukaschenko unter dem Eindruck der Proteste angekündigt hatte, das Parlament aufzuwerten, folgt daraus zwangsläufig, dass auch der künftige Status neuer Parteien zu klären ist.

An dieser Stelle machte Lukaschenko eine Einschränkung, die klar darauf abzielt, eventuelle Parteigründungen aus der bisher nur informell strukturierten Opposition heraus maximal zu behindern. Das künftige Parteiengesetz müsse klar vorsehen, dass jede finanzielle Unterstützung aus dem Ausland für politische Ämter im Inland disqualifiziere. Das Kriterium für solche Unterstützung bestimmte Lukaschenko dabei sehr weit: Schon die Erstattung von Reisekosten durch eine ausländische Stiftung müsse für den Ausschluss aus dem politischen Leben des Landes ausreichen. Das zielt nicht nur auf die prowestliche Opposition, die sich gegenwärtig vorwiegend in Warschau und Vilnius aufhält, sondern mindestens ebensosehr auf eventuelle Einflussnahme aus Russland.

Anfang März hatte sich in Minsk eine Partei namens »Sojus« (Union) gegründet. Gäste der Veranstaltung waren Vorstandsmitglieder der sozialdemokratischen Partei »Gerechtes Russland – für die Wahrheit«, die sich ihrerseits im Februar im Vorgriff auf die Wahlen zur Staatsduma mit zwei anderen linksnationalistischen Bewegungen zusammengetan hatte. Mit von der Partie war auch der einstige Vorsitzende der 1999 von Lukaschenko verbotenen Partei »Slawische Union«, die sich ebenfalls für eine Vertiefung der Integration mit Russland eingesetzt hatte. Ende 2020 hatten prowestliche russische Medien über angebliche Pläne des Kreml berichtet, unter dem Namen »Recht des Volkes« eine prorussische Partei aus der Taufe zu heben. Die Gründung von »Sojus« wirkt vor diesem Hintergrund wie ein »Plan B«, nachdem das erste Projekt durch die Veröffentlichungen ins Rampenlicht gerückt worden war: die Partei als Tochterunternehmen einer Partei der loyalen russischen Opposition, nicht mehr unmittelbar der Präsidialadministration.

Tichanowskajas Rückzug

Auf jeden Fall sind die Gründer von »Sojus« auf organisatorischem Felde den prowestlichen Kräften voraus. Der auf die Seite der Opposition übergegangene ehemalige belarussische Kulturminister Pawel Latuschko kündigte am Wochenende in mehreren Interviews ebenfalls die Gründung einer Partei an. Die Strukturen sollten aufgebaut sein, bevor Lukaschenko es schaffe, eine eigene Partei aus der Taufe zu heben. Von Latuschko ist ein politischer Kurs im Einklang mit den US-Neokonservativen zu erwarten. Er rief die EU auf, sich den angedrohten US-Sanktionen gegen Belarus anzuschließen. Als erstes schrieb der »Nationale Antikrisenausschuss« der Opposition an das US-Finanzministerium eine Denunziation gegen einen der größten Devisenbringer von Belarus: die Kalimine »Belaruskali« aus Soligorsk. Dieser größte Produzent von Kalidünger weltweit solle in die Sanktionsliste aufgenommen werden.

Ein prominentes Aushängeschild ging der belarussischen Opposition unterdessen verloren: Swetlana Tichanowskaja kündigte an, sich aus der Politik zurückzuziehen, äußerte aber ihre Unterstützung für die Vorhaben von Latuschko.