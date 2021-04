100 Jahre Rote Hilfe

Bundesarchiv, Bild 102-05979 / CC-BY-SA 3.0 Propagandawagen der Roten Hilfe am Berliner Lustgarten (um 1925)

Schon die revolutionären Kämpfe in der Nachfolge der Novemberrevolution 1918 hatten zahllose Tote aus der Arbeiterbewegung gefordert, Tausende saßen in Haft. Im März 1921 spitzte sich die Situation weiter zu, als Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) den Arbeiteraufstand im mitteldeutschen Industrierevier um Halle und Leuna blutig niederschlagen ließ. Die Angehörigen der meist männlichen politischen Gefangenen, der Untergetauchten und Getöteten lebten in größter Armut, weil sie oft des Hauptverdieners beraubt worden waren. Für sie, aber auch für die inhaftierten Genossen und all jene, die aus Angst vor Verhaftung geflüchtet waren, musste schnelle Hilfe organisiert werden.

Um diese Aufgabe zu bewältigen, initiierte die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) ein flächendeckendes Solidaritätsnetzwerk. Am 12. April 1921, vor genau 100 Jahren, erschien in der Parteizeitung Rote Fahne der Appell »Hilfe für die Märzopfer«, der dazu aufrief, reichsweit parteienübergreifende Rote-Hilfe-Komitees zu gründen. Mit groß angelegten Spendensammlungen und kontinuierlicher Tätigkeit sollten die Arbeiter und Arbeiterinnen, aber auch sympathisierende bürgerliche Kreise den Angriff der Repressionsorgane gemeinsam abwehren.

Enorme Erfolge

Zu den wichtigsten Aufgaben der Rote-Hilfe-Komitees gehörte es, den politischen Gefangenen und ihren Familien mit Bargeld, Lebensmitteln und Kleidung zur Seite zu stehen. Besonders 1921 spielte die Fluchthilfe für die Untergetauchten eine große Rolle. Die Rote Hilfe brachte sie in ruhigere Bezirke und versorgte sie dort mit Essens- und Schlafplätzen. Hinzu kam der Rechtsschutz für die Angeklagten, die einen Anwalt benötigten. Das Zentral- und die Bezirkskomitees koordinierten die Arbeit in den einzelnen Städten und stellten durch einheitliche Unterstützungssätze sicher, dass die vorhandenen Mittel gleichmäßig verteilt wurden.

Gleich in den ersten Wochen konnte die Rote Hilfe enorme Erfolge verbuchen, denn dem internationalen Solidaritätsaufruf folgten Großspenden kommunistischer Parteien unter anderem aus der Sowjetunion, den USA und Frankreich. Auch die Sammlungen in den Wohnblocks, bei Vereinsfeiern, Kundgebungen und Betriebsversammlungen erbrachten hohe Summen; allein im April und Mai 1921 kamen auf diese Weise weit über 400.000 Mark zusammen. Die zeitintensiven Kleinspendenaktionen in den proletarischen Vierteln wurden hauptsächlich von Frauen geschultert. Ein weiteres wichtiges Standbein war die Kassierung in der KPD: Die Parteispitze verpflichtete alle Mitglieder zu Spenden, die durch Rote-Hilfe-Marken in den KPD-Mitgliedsbüchern quittiert wurden.

Dank dieser Einnahmen konnte die Rote Hilfe im Sommer 1921 die betroffenen Ehefrauen wöchentlich mit 60 Mark und Kinder mit 20 Mark unterstützen. Bis Jahresende wurden sieben Millionen Mark Familienhilfe ausgezahlt; hinzu kamen hohe Summen für Gefangene, Untergetauchte und Angeklagte.

Deutlich problematischer erwiesen sich die Bemühungen, ein parteienübergreifendes Bündnis zu schmieden, denn die anfangs beteiligte Kommunistische Arbeiterpartei zog sich im Sommer 1921 aus der gemeinsamen Solidaritätsarbeit zurück. Noch fataler war, dass die beiden sozialdemokratischen Parteien SPD und USPD ihre Mitglieder aufforderten, die Rote Hilfe zu boykottieren.

Als nach einigen Monaten und vor allem durch die Amnestien 1922 die Zahl der Gefangenen sank, ließen die Spendenbereitschaft sowie das Engagement der Rote-Hilfe-Komitees merklich nach. Von Anfang an hatten die Solidaritätsstrukturen mit finanziellen Engpässen zu kämpfen, und die galoppierende Inflation verschärfte die Situation. Zudem wurden die Roten Helferinnen und Helfer ständig kriminalisiert – sei es aufgrund »unerlaubter Sammlungen«, sei es wegen der Unterstützung der Untergetauchten. Hausdurchsuchungen und Verurteilungen behinderten die Arbeit weiter.

Staatliche Verfolgung

Als 1923 neue Repressionswellen einsetzten, die Verhaftungen und Prozesse rapide zunahmen und damit auch die Rote Hilfe vor enormen Kosten stand, waren die Spendenergebnisse der Ortskomitees keine wirkliche Hilfe mehr: Bis zur Abrechnung am Monatsende ließ die Hyperinflation die gesammelten Millionen Papiermark auf umgerechnet drei-, zwei- und schließlich einstellige Dollarbeträge zusammenschmelzen, entsprechend wertlos waren die astronomisch hohen Unterstützungssätze. Nur dank erneuter Zuschüsse aus dem Ausland, die von der 1922 gegründeten Internationalen Roten Hilfe koordiniert wurden, konnten die Auszahlungen zumindest in Ansätzen weitergeführt werden.

Die staatliche Verfolgung nahm im Herbst 1923 nach dem gescheiterten kommunistischen Aufstand in Hamburg immer weiter zu, und als Ebert den Ausnahmezustand erklärte, wurde die KPD mitsamt den Rote-Hilfe-Komitees verboten. Trotz und gerade wegen der einsetzenden Massenverhaftungen blieb die Rote Hilfe auch im Untergrund tätig. Die chronische Geldknappheit zwang sie jedoch zu neuen Überlegungen. Als am 28. Februar 1924 das Verbot aufgehoben wurde, strebte die Leitung eine Mitgliederorganisation an, um durch regelmäßige Beiträge stabile Einnahmen sicherzustellen. Am 1. Oktober 1924 wurde deshalb die zwar KPD-nahe, aber überparteiliche Rote Hilfe Deutschlands (RHD) gegründet, die sich in kurzer Zeit zu einer der größten proletarischen Massenorganisationen der Weimarer Republik mit mehrheitlich parteilosen Mitgliedern entwickelte und die von vielen Prominenten wie Albert Einstein, Kurt Tucholsky und Käthe Kollwitz unterstützt wurde.