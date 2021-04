Keine Gewerkschaft bei Amazon in USA

Dustin Chambers/REUTERS RWDSU-Gewerkschafter vor dem Logistikzentrum in Bessemer am 5. März

Der Versuch, eine erste Gewerkschaftsvertretung beim weltgrößten Onlineversandhändler Amazon in den USA zu bilden, ist gescheitert. Eine breite Mehrheit der Beschäftigten stimmte gegen die Vertretung, wie am Freitag (Ortszeit) die Stimmauszählung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde ergab. Die Abstimmung in Logistikzentrum in Bessemer im Bundesstaat Alabama hatte große symbolische Bedeutung: Amazon kämpft seit seiner Gründung vor 27 Jahren verbissen gegen Gewerkschaften – nicht nur in den USA, sondern weltweit. Bereits vor der Abstimmung hatte der Konzern versucht, das Votum durch einen Einspruch bei der zuständigen Behörde zu verzögern.

Von den 5.876 Mitarbeitern des Logistikzentrums gaben nach Angaben der Nationalen Behörde für den Schutz von Beschäftigen (NLRB) letztlich 3.041 ihre Stimme ab. Bei der live übertragenen Stimmenauszählung wurden 1.798 Nein- und nur 738 Jastimmen gezählt. Die übrigen Stimmzettel waren leer oder ungültig.

Die Einzelhandelsgewerkschaft RWDSU kündigte an, das Ergebnis der Abstimmung anzufechten und warf Amazon vor, »illegal« Einfluss auf die Abstimmung genommen und ein »kaputtes Wahlsystem« ausgenutzt zu haben. Zudem habe der Konzern für Verwirrung gesorgt, Beschäftigte unter Druck gesetzt und Angst vor Repressalien geschürt und damit die »Entscheidungsfreiheit« der Beschäftigten eingeschränkt.

Amazon wies die Vorwürfe, Beschäftigte unter Druck gesetzt zu haben, zurück. »Amazon hat nicht gewonnen – unsere Angestellten haben die Wahl getroffen, gegen den Beitritt zu einer Gewerkschaft zu stimmen«, erklärte das Unternehmen.

Die Initiative der Gewerkschaft RWDSU hatte eine landesweite Debatte über die Arbeitsbedingungen bei dem Versandhändler mit seinen 800.000 Angestellten in den USA ausgelöst. Gewerkschaften und auch Politiker beklagen seit langem, dass die Beschäftigten bei Amazon hohem Arbeitsdruck und permanenter Kontrolle ausgesetzt seien. Beobachter halten nach dem von der RWDSU angekündigten Widerstand ein langwieriges rechtliches Nachspiel für möglich. (AFP/dpa/jW)