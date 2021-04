Chicoréegratin

Alle reden von Corona, wir reden über Chicorée. Schon bei unseren Großeltern war der Cichorium intybus beliebt, vor allem als Kaffeeersatz, auch bekannt als »Muckefuck«. Für den Zichorienkaffee wurden die gerösteten Wurzeln des Gewächses verwendet. Er war preiswerter als Bohnenkaffee und galt als bekömmlicher, weil er kein Koffein enthält. Bis heute ist das Getränk in Pulverform oder als Instantprodukt erhältlich.

Die Zichorie gehört zur Art der Gemeinen Wegwarte und zur Familie der Korbblütler. Mit ihren strahlenförmig angeordneten himmelblauen Blüten schmückt sie im Hochsommer unsere Wiesen und Gärten. Sie wird 60 bis 70 cm hoch, braucht viel Sonne und wächst am besten auf trockenen Böden. Sehr dekorativ wirkt sie innerhalb eines Wildstaudenbeets, etwa zusammen mit wildem Oregano, Ysop, Leinkraut und Königskerze. 2009 war sie Blume des Jahres, 2020 sogar Heilpflanze des Jahres. Ihre Bitterstoffe unterstützen die Leber, sie wirkt gegen Magen-Darm-Beschwerden, Verstopfung und Appetitlosigkeit. Für das folgende belgische Rezept nimmt man die bis zu 20 cm langen, spindelförmigen, recht festen Knospen. Sie sind bleich und zart, da sie unter Lichtschutz gedeihen, und eignen sich auch für Salate.

Das im französischen Sprachraum »Chicorée de Bruxelles« genannte Gemüse heißt dort umgangssprachlich »Endives« (bitte nicht verwechseln mit unserem Endiviensalat).

Gratin d’endives au jambon:

Sechs Chicorée fünf bis zehn Minuten kochen, gut abtropfen lassen und beiseite legen. In der Zwischenzeit zwei EL Butter in einem Topf zerlassen. Zwei EL Mehl zufügen und mit der Butter verrühren. Von ca. 600 ml Milch ein wenig zugießen und glattrühren. Die restliche Milch unter ständigem Rühren zugießen. 100 g geriebenen Käse unter die Milchmischung geben und nochmals gut verrühren. Die Soße mit etwas Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Einige Minuten köcheln lassen und vom Herd nehmen. Jeden Chicorée mit einer Kochschinkenscheibe umwickeln und in eine Auflaufform geben. Die Soße gleichmäßig über das Gemüse gießen. Abschließend weitere 100 g Käse über den Auflauf streuen und die Form für ca. 45 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze in den vorgeheizten Ofen geben. Mit frischgehackter Petersilie oder Schnittlauch bestreuen und heiß servieren. Dazu passt ein Bordeaux, Saint-Emilion oder einfach Bier.

Zum Nachtisch bleiben wir in Belgien mit Gaufres de Liège (Lütticher Waffeln):

Einen Würfel Hefe und eine Packung Vanillezucker in 150 ml lauwarmer Milch auflösen. Separat 350 g Mehl, drei Eier und eine Prise Salz mischen. Diese Masse unter ständigem Rühren in die Hefe-Vanillezucker-Milch geben und zu einem Teig vermengen. Anschließend 150 g flüssige Butter unter den Teig kneten und 45 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Zum Schluss 200 g Hagelzucker unterheben. Mit einer Schöpfkelle den Teig in die Mitte des Waffeleisens plazieren und auf sehr hoher Stufe backen, bis beide Seiten gebräunt sind. Anbei frisches Obst oder Kirschsauce mit Schlagobers. Dazu ein Espresso statt Muckefuck.