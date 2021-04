Geldgierige Narzissten

Zu jW vom 6.4.: »›Das ist eine Art Zwei-Klassen-Justiz‹«

Bereits im alten China wusste man: Beamte sollen unabhängig und unbestechlich sein. Daher haben sie nicht nur ein sehr ordentliches, nahezu üppiges Einkommen, sondern auch eine Pension in Aussicht. Sobald Beamte jedoch anderen Arbeiten nachgehen und Honorare kassieren oder gar nach ihren Entscheidungen einen wohldotierten Posten bekommen, entwerten diese Menschen die ganze Idee des Beamtentums. Sobald sich die Gesellschaft wieder auf den Beamten als »Volkes Diener« besinnt und die Gesetze so ändert, dass Zusatzhonorare und Aufsichtsratspöstchen verboten sind, werden ganz andere Menschen hier die Entscheidungen treffen. Ich möchte nicht, dass geldgierige Narzissten über mich entscheiden.

Axel Georges, per E-Mail

Lügner und Betrüger

Zu jW vom 6.4.: »Rutte in Not«

Es ist ja nicht das erste Mal, dass Premierminister Mark Rutte gelogen hat. Denken wir nur an die zahlreichen Skandale in seiner viel zu langen Regentschaft. Gerade in der Toeslagenaffaire leugnete er jedes Wissen um die staatliche Erpressung und Nötigung bisher unbescholtener Bürger. Das Perverseste war der Tatumstand, dass er zuließ, dass die juristische Hilfe gegenüber diesen absichtlich falschen Rückzahlungsforderungen, in Deutschland auch als Prozesskostenbeihilfe bekannt, von demselben Ministerium genehmigt wurde, das auch für diese Straftaten an den Bürgern verantwortlich war. Selbstverständlich sah das Ministerium keine Möglichkeit, die Beschwerdeführer zu unterstützen, da es ja von der Richtigkeit seiner Arbeit überzeugt war. Es war auch nur folgerichtig, dass die Täter keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten haben. Da nimmt es Mark Rutte mit der Fürsorgepflicht sehr genau. Es ist wichtig zu wissen, dass es in den neoliberalen Niederlanden – Rutte ist ein fanatisch-religiöser Anhänger von Margaret Thatcher – mit einem Eintrag wegen Betruges im Schuldregister nicht mehr möglich ist, eine Wohnung zu mieten. Rutte hat bewusst die Existenz Tausender Menschen gefährden oder vernichten lassen. Als dagegen ein niederländischer »Leerdenker«, der es gewagt hatte, gegen die Ausgangssperre zu klagen, in erster Instanz gewann und zu einem Polizisten scherzhaft meinte, man müsse sich überlegen, ob man dem brutalen Vorgehen der Polizei anlässlich der Demo am Malieveld nur dadurch begegnen kann, dass die Bürger die Polizei in Gewahrsam nähmen, fiel die Reaktion resolut aus. Ihm wird nun der Prozess gemacht, weil er kein Komödiant oder Kabarettist sei und daher diese Aussage als »Aufhetzung« gegen die staatliche Ordnung zu bewerten sei. Ironie der Geschichte: Die Verschwörungstheorien dieser Bewegung sind doch durchaus kabarettreif. Doch ein Rutte versteht keinen Spaß, wenn es gegen seine Eliten geht. (…)

Pieter F. Janssen, per E-Mail

Antisemitismus unterschlagen

Zu jW vom 27./28.3.: »Es bleibt die ­Veränderung«

Ich fand den Artikel (…) als Würdigung des Künstlers und fortschrittlichen politischen Menschen Heinrich Mann angemessen. Mich hat aber empört, wie in der Passage »Anfänge« die rechtsradikale völkische Position verharmlost wurde und vor allem die antisemitischen Artikel aus der Zeitschrift Das zwanzigste Jahrhundert, einem antisemitischen Kampfblatt, unterschlagen wurden. In seinen widerlichen Artikeln ging Heinrich Mann bis zum Aufruf der Judenvernichtung. Ich zitiere: »Jede andere Kultur ist hinfällig, solange man die wilden ›Tiere‹ … im freien Spiel der Kräfte duldet, anstatt sie auszurotten oder in Käfige zu sperren.« Gemeint ist das »jüdische Finanzkapital«. Das hätte auch im Stürmer stehen können, und es ist nur eine von vielen antisemitischen Äußerungen, vielleicht die schlimmste. (…)

Gerhard Hummel, Psychoanalytiker

Um Welt kümmern

Zu jW vom 29.3.: »Gut Pfad. Eine Erinnerung«

Das war zwar ein interessanter Artikel über Pfadfindererlebnisse und ein Kindheitstrauma (…). Allerdings begleiten wir unsere Kinder und viele andere seit circa 35 Jahren in ihren pfadfinderischen Tätigkeiten und können nur feststellen, dass sich dort in der Regel freundliche, pazifistische, achtsame, hilfsbereite und um Klima wie auch Völkerverständigung bemühte Menschen umeinander und um die Welt kümmern. Sicher hat das Pfadfindertum auch seine zum Teil negativen historischen Bezüge, und sicher gab es in den 50er bis 70er Jahren auch schädliche Rituale, unsinnige Mutproben und gemeine Erniedrigungen – aber das ist seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall. Von jemandem mit beachtlichem intellektuellen Anspruch sowie einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn wäre etwas anderes zu erwarten gewesen.

Jürgen Abresch, Grünberg

Überlebenswissen

Zu jW vom 3./4./5.4.: »Biden will Geld für ­Infrastruktur«

Die Reichen wollen (…) sich an der Refinanzierung der zusätzlichen Billionen-Staatsverschuldung mit keinem Cent beteiligen. Bei dem weitgehend ruinierten früheren Mittelstand ist kaum noch etwas zu holen; erst recht nicht bei den Massen der total Verarmten, Entrechteten und Ausgegrenzten. Somit bleiben also mal wieder nur die altbekannten neokolonialistischen und imperialistischen Handlungsoptionen: die Fortsetzung der Ausplünderung der Länder der sogenannten dritten Welt, die Ausweitung der Schuldknechtschaft der NATO-Vasallen, die Extensivierung der globalen Raubzüge (Regime-Changes, Kriege) in Regionen, in denen es noch eine Menge zu holen gibt (wie im an Ressourcen reichen Russland oder in den Ländern rund ums Kaspische Meer). Früher wussten die Menschen noch: Ein angeschossenes Raubtier ist ein besonders gefährliches. Heute scheint dieses uralte Überlebenswissen offenbar nur noch unter den Zeitgenossen in Regionen wie China, Russland, Iran und Nordkorea lebendig zu sein. (…) Die verendende Bestie wird auch noch in ihrem Todeskampf verbissen um sich schlagen und noch gar so manchen verheerenden Schaden anrichten, bis sie endlich zusammenbrechen und an sich selbst zugrunde gehen wird.

Reinhard Hopp, per E-Mail