Lateinamerika: Millionen Jobs vernichtet

Lima. Rund 26 Millionen Arbeitsplätze sind wegen der Coronapandemie in Lateinamerika und der Karibik vernichtet worden. Neue Infektionswellen sorgten für unsichere Aussichten auf Erholung, teilte die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) am Donnerstag mit. Die Beschäftigungsquote in der Region, in der etwa 650 Millionen Menschen leben, sank demnach vom Ausbruch der Pandemie bis Ende 2020 von 57,4 auf 51,7 Prozent. (dpa/jW)