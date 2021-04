Iran: Atomgespräche sollen weitergehen

Wien. Die Verhandlungen zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran werden nächste Woche fortgesetzt. Am Ende der ersten Woche hätten die Experten und Spitzendiplomaten am Freitag in Wien »mit Zufriedenheit erste Fortschritte festgestellt«, schrieb der russische Diplomat Michail Uljanow auf Twitter. Um die positive Dynamik beizubehalten, würden die Verhandlungsführer schon nächste Woche wieder zusammenkommen. »Es gibt genug Chancen auf Erfolg, aber keine Garantie«, hieß es von seiten namentlich nicht genannter Diplomaten. (dpa/jW)